Знает звуков всех секреты. Учитель-логопед Татьяна Бондарчук рассказывает о своей работе

Накануне Международного дня логопеда (отмечается 14 ноября) мы заглянули в городскую детскую поликлинику №2, где уже больше 10 лет учитель-логопед Татьяна Бондарчук работает с детьми и подростками, помогая им исправлять проблемы с речью. Раньше Татьяна Викторовна трудилась в этом учреждении здравоохранения фельдшером-­медсестрой. Потом по совету родителей решила продолжить образование и окончила в 2010 году заочное отделение Московского психолого-­социального института по специальнос­ти «логопед». Ей интересно общаться с детьми, найти к каждому подход и вмес­те одерживать маленькие победы, когда пациент после занятий начинает правильно произносить слова и звуки.

– Татьяна Викторовна, я читала, что дети в последние годы начинают говорить гораздо позже и хуже, чем 20-30 лет назад. По Вашему мнению, с чем это связано? В чем причина такого явления?

– Да, это на самом деле так. По опыту замечаю, что ежегодно все больше приводят детей с речевыми нарушениями. Я считаю, что в первую очередь такое явление связано с нашей экологией. Ведь зачатки речи закладываются в головном мозге ребенка еще во время беременности мамы. Из-за неблагоприятной экологии идут разные сбои и нарушения. Кроме того, 20-30 лет назад деток так не выхаживали, многие мамы лежат на сохранении. Отсюда тоже нарушения. Еще, я думаю, на речевое развитие влияют всевозможные гаджеты. Современные родители мало общаются с детьми, им некогда, ритм жизни совершенно другой. Раньше как? Мама укладывала ребенка спать, пела ему песенку, рассказывала сказку. А сейчас? Включили мультик – и спать.

– Действительно, дети очень много времени проводят «по ту сторону экрана». А если им включать развивающие передачи в гаджетах?

– Все равно нужно живое общение. Когда дети смотрят что-то в гаджетах, они только слушают, принимают и понимают, что им не нужно разговаривать. А когда общаются с папой и мамой, в диа­логе отвечают на их вопросы. Поэтому, я считаю, гаджеты все-таки мешают развитию речи. Вообще детям до двух лет рекомендуется смотреть телевизор (компьютер, телефон) всего несколько минут в день, в 3-4 года – до часа, дошкольникам и школьникам – полтора часа в день. А у нас как? Дали гаджет, и ребенок полдня сидит… Это блокирует внимание, перегружает мозг, тормозит развитие речевого центра.

– Когда родители читают малышу книги, тоже нужно задавать вопросы, чтобы возникал диалог?

– Лучше всего ребенку читать сказку и потом просить ее пересказывать. При этом речь будет развиваться. Можно сначала задавать наводящие вопросы, на которые он сможет отвечать, желательно полным ответом. А уже после просить пересказать, что запомнил. Еще стараться читать не монотонно, а выразительно, меняя голоса героев. Ребенок слышит интонацию: где папа-медведь, где мама-медведица, а где Мишутка говорит, кто злой, а кто добрый. Не говорящие еще маленькие детки улавливают звуки разной высоты и темпа, что очень хорошо влияет на развитие речи.

– Каковы первые «звоночки» того, что пора посетить логопеда? На что надо обратить внимание родителям?

– На профосмотрах и консультациях чаще сталкиваюсь с жалобами, что ребенок мало разговаривает или нарушено произношение звуков, много грамматических ошибок, появились запинки. Пос­ле осмотра ставим заключение и, если нужно, направляем к смежным специалистам – лор-врачу, неврологу, психиат­ру. Родителям надо знать, что пора обращаться к логопеду, если к двум годам ребенок молчит или его словарь составляет не более 10 слов. Если в четыре с половиной года он неправильно произносит звуки, это повод волноваться, потому что все звуки родного языка должны сформироваться к пяти годам. Если ребенок начал заикаться, возникли запинки в речи, не нужно ждать месяц-два, а сразу идти к логопеду. Если в возрасте старше 6 лет делает устные грамматические ошибки, не так выговаривает или путает окончания, не так употребляет предлоги, если нарушена структура слова, то есть меняет слоги местами, например, вместо «сковорода» получается «скоровода». В этих случаях обязательно нужно посетить специалиста.

– Жизненные ситуации могут спровоцировать речевые ­проблемы?

– На звукопроизношение вряд ли повлияют, а вот запинки и заикание могут возникнуть, если ребенок испугался, если в семье произошла ссора, стрессовая ситуация. Часто такое бывает, когда малыш идет в детский сад. Он не хочет, его туда ведут, он плачет, возникает сбой, надлом в нервной системе, и появляются запинки в речи. Надо обязательно обращаться к логопеду, мы совместно с неврологом назначаем комплексное лечение.

– Отношения в семье влияют на качество детской речи? В некоторых семьях привыкли общаться, а в некоторых сидеть по углам с гаджетами…

– Конечно, чем больше общаетесь, играете с ребенком, тем лучше он будет разговаривать. Очень важно развивать мелкую моторику. У нас в мозге центры речи и мелкой моторики расположены рядышком. Соответственно, чем лучше у ребенка развита мелкая моторика, зоны кончиков пальцев, тем лучше будет развита речь. Дети, с кем много родители общаются, сразу видны на приеме. Они уже в три года знают все формы, цвета, умеют до 5-10 считать, расскажут, сколько им лет, как зовут всех в семье.

– Когда малыш только начинает говорить, как его стимулировать? Ведь как обычно? – Показал пальчиком, промычал, мама поняла. И зачем что-то еще объяснять этим взрослым?

– Поэтому всегда советую: не нужно за ребенка говорить. Чтобы по жестам и мимике не давали то, что он хочет, а заставили его произнести слово, пусть одним-двумя слогами, но самому. Почему в детском саду ребятишки быстро начинают говорить? Потому что там их много, всех понимать не будут по жестам, приходится проговаривать свои желания словами. Хочешь не хочешь, начинает развиваться речь. Если ребенок ходит в садик, можно его спрашивать, как дела, что ты делал, что кушали, как играли, с кем подружился, чтобы он все рассказывал. Общение очень и очень влияет на речь. Поэтому нужно играть в ролевые игры, правильно формулировать вопросы. Не спрашивать «Будешь суп?», чтобы он ответил только «Да» или «Нет». Лучше задать вопрос так: «Будешь кушать суп или кашу?», чтобы ребенок дал полный ответ.

– С малышами часто коверкают слова, произносят так, как сами дети: бибика, ам-ам, ав-ав. Это допустимо или лучше сразу правильно называть вещи?

– Я уверена, что надо сразу правильно называть слова. Потому что искаженную форму дети потом заучивают. И привыкают. Пусть ребенок вначале и не выговаривает некоторые звуки, но важно произносить слова правильно, чтобы он слышал слоговую структуру. Вот, например, «ма-ши-на». Пусть говорит «ма-и-на», но постепенно пробел заполнится.

– Родители могут помочь правильно научить выговаривать трудные звуки «р», «ш» и другие?

– Наша речь – это работа мышц, связок и т.д. Надо заранее позаботиться о том, чтобы речевой аппарат развивался нормально. Соску нужно забирать в полтора года максимум. А то потом зубы растут не так, прикус формируется неправильный, язык не слушается. Пищу не надо перемалывать в блендере. Давайте ребенку жевать мяско отварное, морковочку, яблочко кусочками, чтобы работали мимические мышцы. В 2-3 года хорошо делать гимнастику для губ и языка, воспроизводить цокающие звуки (как лошадка бежит), чтобы работали мышцы языка. Сперва начинают формироваться нижние звуки «с», «з», «л», затем верхние – «ш», «ж», «ч», «р». Много деток, которые свистящие звуки дуют не на язык, а на губы. Самое главное – нужно правильно формировать воздушную струю: не «фамокат» (на губы), а «самокат» (на язык). В три года должны произносить все свистящие звуки, к пяти – верхние звуки, шипящие и «р».

– То есть родителям проще показать на себе, как правильно ставить язычок, объяснить, где он должен быть при произношении?

– Да. А насчет того, можно ли в домашних условиях поставить звуки, отвечу так: смотря какие речевые нарушения были. Если ребенок в 5 лет не выговаривает «ш», «ж», мама посмотрела занятие в интернете, и все легко получилось, значит, была дислалия: он просто механически не знал, куда поставить язык. А если это дизартрия, ничего не выйдет без специалиста, потому что нарушена иннервация языка, губ, мягкого неба, то есть, простыми словами, сигнал из мозга не так идет к языку. Здесь уже нужна специальная гимнастика для языка, опять же, нужно работать над просодикой речи, так как выдувание воздуха тоже будет нарушено.

– Если в детстве упустили нарушения и дефекты речи, их можно исправить взрослому?

– Нарушения звукопроизношения можно исправить. Помню, мама приводит дочку, и вдвоем не выговаривают звук «р». У меня было две семьи, где заговорили правильно и взрослый, и ребенок. К логопеду идут очень часто ребята в старших классах, перед поступлением в вузы. На некоторые специальности не принимают с диагнозом «дислалия». Вот они в 10-м классе и приходят исправлять, ставить звуки. Естественно, процесс зай­мет больше времени, чем у маленького ребенка. Объясню почему. Маленький не выговаривал этот звук год, а взрослый так произносил 15 лет и уже привык. Иногда звук ставим, а ввести его в речь бывает очень сложно. Но можно. Нужны усидчивость и настойчивость.

– Главный совет родителям от специалиста?

– Любите своих деток, чаще играйте с ними, разговаривайте, пойте песенки, читайте сказки. Это самое важное.

– Спасибо, Татьяна Викторовна, за полезную беседу. С наступающим профессиональным праздником. Пусть работа приносит радость! Успехов Вам, счастья и гармонии в жизни.

– Большое спасибо! И я хочу поздравить всех коллег, пожелать им здоровья, благодарных пациентов, достойной зарплаты и всего самого хорошего.

Маргарита Бушуева. Фото Александра Анташкевича.