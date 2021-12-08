Злоумышленники установлены по следу пальца руки

В ноябре текущего года злоумышленники путем свободного доступа дважды проникали на территорию бывшей базы нефтеслива. В свою первую попытку им удалось снять и унести два электродвигателя. Вернувшись снова, злоумышленники были застигнуты сторожем и скрылись с места преступления. Для установления всех обстоятельств на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.

В ходе осмотра места происшествия специалист Государственного комитета судебных экспертиз на грунте обнаружил и изъял следы обуви и транспортного средства. Кроме того, покидая в спешке место преступления, неизвестные оставили свой набор инструментов, с помощью которых «скручивали» электродвигатели. На одном из предметов данного набора специалист обнаружил и изъял след пальца руки.

При проверке данного следа с использованием автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области установлено, что он оставлен 36-летним уроженцем Горецкого района, который впоследствии с двумя подельниками был задержан.

По данному факту Дрибинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель управления по Могилевской области Ирина Рачковская