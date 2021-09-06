Злоумышленники украли велосипед и обменяли на планшет

Оперативные сотрудники отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского района в течение суток раскрыли кражу двух велосипедов.

27 августа в оперативно-дежурную службу милиции поступило сообщение от местных жительниц, что из подъезда в доме украли их велосипеды «Nova Track» и «Junior Star».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены. По месту жительства одного из них был обнаружен похищенный велосипед «Junior Star», который был изъят. Другой велосипед они успели обменять на планшет, который затем продали на запчасти.

В день кражи молодые люди зашли в открытый подъезд, где увидели два велосипеда, стоящих на площадке. Перекусить трос у одного из велосипедов не составило большого труда, а другой и вовсе стоял не пристегнутым.

Известно, что 20-летний бобруйчанин работает в частном предприятии, не судим, а 18-летний житель г. Барановичи ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение путем использования компьютерной техники.

Следователями дана правовая оценка действиям злоумышленников, в отношении их возбуждено уголовное дело за кражу.

Правоохранители напоминают, чтобы предотвратить кражу велосипеда, не стоит оставлять его без присмотра в общественных местах. Лучший способ сохранности – оставлять велосипед в квартире или доме.