Злотников: очень важно широкое участие молодежи в работе Конституционной комиссии

Обновление Основного закона страны следует осуществлять взвешенно, путем глубокого анализа и прогнозирования дальнейших последствий. Таким мнением поделился член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников по итогам диалоговой площадки "Молодежная политика в Республике Беларусь в контексте конституционной реформы", которая прошла на базе юридического факультета БГУ.

"В Беларуси уже более полугода идут диалоговые площадки, организованные на базе вузов. Проходят встречи со студенческой молодежью, профессорско-преподавательским составом. Такой формат гарантирует, что голос каждого молодого человека будет услышан. На таких площадках мы активно изучаем мнение молодых людей, обобщаем их инициативами и предложениями, которые касаются не только конституционной реформы", - рассказал депутат.

По его словам, сегодня очень актуально широкое участие молодежи и ее представленность в деятельности Конституционной комиссии.

"Именно от тех идей, которые будут реализованы в обновленном варианте Конституции, во многом будет зависеть будущая жизнь в стране и нынешней нашей молодежи, поскольку важнейшей задачей социально-политического развития является сохранение преемственности поколений. Это актуализирует системную работу и тесное сотрудничество в социально значимых проектах, - отметил Андрей Злотников. - Обновление Основного закона страны следует осуществлять взвешенно, путем глубокого анализа и прогнозирования последствий этого. Обновление Конституции станет драйвером для пакетного изменения, по сути, всех отраслей законодательства. Стоит задача не машинальной замены Конституции, а ее изменения в соответствии с запросами общества, его возможностями и с учетом нашей культуры, ментальности".