Зинаида Стрелковская – «Золотая тёща – 2021!»

26 сентября в парке культуры и отдыха состоялся конкурс «Золотая тёща», посвященный Дню пожилых людей.
В конкурсе 5 участниц из города Бобруйска соревновались за звание лучшей тёщи. Все участницы конкурса - на пенсии. Конкурсные выступления оценивало компетентное и доброжелательное жюри.
Нелегко жюри было оценивать участниц конкурса, потому что все хорошо подготовились, представили вокальные номера, читали стихи, удивили жюри и зрителей своими кулинарными талантами и рукоделием.
По итогам конкурса были определены победители:
Стрелковской Зинаиде Ивановне было присвоено звание «ЗОЛОТАЯ ТЁЩА – 2021!»;
Гоборовой Тамаре Владимировне присвоено звание «Мудрая тёща»;
Бабенко Татьяне Петровне присвоено звание «Оригинальная тёща»;
Стрельцовой Татьяне Фоминичне присвоено звание «Талантливая тёща»;
Старовойтовой Альбине Григорьевне присвоено звание «Модная тёща».
Все участницы конкурса получили призы и дипломы.
по материалам Bobruisk.by