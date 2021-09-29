Зинаида Стрелковская – «Золотая тёща – 2021!»

26 сентября в парке культуры и отдыха состоялся конкурс «Золотая тёща», посвященный Дню пожилых людей.

В конкурсе 5 участниц из города Бобруйска соревновались за звание лучшей тёщи. Все участницы конкурса - на пенсии. Конкурсные выступления оценивало компетентное и доброжелательное жюри.

Нелегко жюри было оценивать участниц конкурса, потому что все хорошо подготовились, представили вокальные номера, читали стихи, удивили жюри и зрителей своими кулинарными талантами и рукоделием.

По итогам конкурса были определены победители:

Стрелковской Зинаиде Ивановне было присвоено звание «ЗОЛОТАЯ ТЁЩА – 2021!»;

Гоборовой Тамаре Владимировне присвоено звание «Мудрая тёща»;

Бабенко Татьяне Петровне присвоено звание «Оригинальная тёща»;

Стрельцовой Татьяне Фоминичне присвоено звание «Талантливая тёща»;

Старовойтовой Альбине Григорьевне присвоено звание «Модная тёща».

Все участницы конкурса получили призы и дипломы.

по материалам Bobruisk.by