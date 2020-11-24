«Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин!» – под таким девизом стартует республиканская профилактическая акция

Уважаемые автомобилисты! С каждым днем температура воздуха становится всё ниже и ниже, а это значит, следует своевременно заменить летнюю резину на зимнюю!

Автомобильные специалисты советуют производить замену летней резины на зимнюю уже при среднесуточной температуре +7 градусов. Однако этого совета придерживаются лишь единицы, большинство автомобилистов обращаются в автомобильный сервис лишь после того, как на дороге появляется гололед. Именно по этой причине, в первые дни заморозков очень большой процент ДТП.

Первый снег, выпавший на днях, показал, что еще многие водители не готовы к таким погодным изменениям. Как итог, за сутки 17 ноября в городе была зарегистрирована масса механических аварий –9 ДТП с материальным ущербом, в которых были повреждены автомобили и 1 дорожно – транспортное происшествие с пострадавшим пешеходом. Водителям не стоит пренебрегать советом о замене шин, ведь именно зимняя резина гораздо лучше справляется со снежной кашей, гололедом и прочими погодными «прелестями».

Обязательно соблюдайте скоростной режим! В сложных погодных условиях следует быть предельно внимательными на дороге. Не нужно пытаться победить законы природы, катаясь на летней резине по наледи. Также следует быть предельно внимательными на дороге. Выбирать скорость движения нужно с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации. Иногда скорость движения может не превышать и 20 км/ч. Главный совет всем автолюбителям: меняйте резину вовремя! Старайтесь делать все для обеспечения безопасности во время движения. Кроме того, опытные водители и специалисты настоятельно советуют не экспериментировать с резиной, ставя на разные колеса шины разных типов.

Согласно п.207.1 Правил дорожного движения - при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с техническим допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с техническим допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. За эксплуатацию автомобиля с шинами не по сезону предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 базовой величины (12,25 рублей). Более того, весьма желательно, чтобы глубина остаточного рисунка протектора была более 4 мм, в противном случае вы будете подвергнуты штрафным санкциям.

Ставить на колеса зимнюю резину перед холодами так же естественно, как и менять легкие летние туфли на теплые ботинки. При падении температуры воздуха ниже 5 градусов летняя резина теряет свои свойства, становится жесткой, что сказывается на тормозном пути и поведении автомобиля на дороге.

Множество зимних ДТП могло не быть, если бы водитель заранее «переобулся». Сэкономив на шинах, люди теряют автомобиль, здоровье, а иногда – и жизнь.

А также 27 ноября по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин!».