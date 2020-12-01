С целью профилактики и предупреждения ДТП в осенне-зимних условиях, а также подготовки автомобилей к эксплуатации в зимних условиях 27 ноября 2020 года Госавтоинспекция проводит единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин!», а также профилактическую акцию под таким же названием с 25 ноября по 04 декабря 2020 года.

В эти дни во всех районах области пройдут мероприятия, в рамках которых сотрудники ГАИ совместно с заинтересованными проведут разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств об основных рисках и угрозах безопасности с учетом сезонного фактора, правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, необходимости обязательной смены шин. Кроме того, руководителям транспортных организаций и предприятий, в том числе сельскохозяйственных будет направляться информация о мерах ответственности за допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, имеющего неисправности колес и шин, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено.

Согласно п.2071 Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 №551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 13.10.2014 №483), при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям ч.2 п.25 приложения 4 к настоящим Правилам.

В качестве зимних шин необходимо устанавливать шины маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками "М+S", "M&S", "M.S", "M S" или "All seasons".

По-прежнему основными причинами автоаварий являются:

-неправильный выбор скорости в сложившихся погодно-дорожных условиях;

-недисциплинированность пешеходов;

-невнимательность водителей при проезде перекрестков и маневрировании.

Анализ ДТП показал, что несоблюдение ПДД в части неиспользования зимней резины приводят к несчастным случаям на дороге и следующий пример тому подтверждение:

18.11.2020 около 6.15 часов на 27-м км автодороги «Молодечно-Илья» 40-летняя женщина водитель, управляя автомобилем Рено Меган, по предварительной версии неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные и дорожные условия в результате чего допустила занос и совершила опрокидывание. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. В автомобиле находилось еще 3 пассажира (муж и двое сыновей 18 и 20 лет), они не пострадали. На автомобиле на передней оси были установлены зимние и летнее шины, на задней оси зимние шины.

Конечно же, полностью надеяться на то, что зимние шины предотвратят ДТП, будет неправильно, но при определенных условиях, если водителями соблюдается безопасная скорость с учетом дорожных условий, с их стороны нет лихачества и необдуманных действий – автомобиль на шинах с зимним протектором намного устойчивей и лучше «держит» дорогу.

Кроме шин водителю надо позаботиться еще о ряде вещей. А именно:

- убедиться в нормальной работоспособности обогревателей стекол, «дворников», тормозов;

- проверить уровень антифриза и залить незамерзающую жидкость в бочок;

- неплохо бы обработать замки и петли дверей, капота, багажника силиконовой смазкой;

- обратить внимание на состояние запаски, домкрата, буксировочного троса и знака аварийной остановки;

- если есть сомнения в надежности аккумулятора, лучше его сменить накануне морозов;

- если вовремя не поменять топливный фильтр (особенно дизель), то первый же существенный мороз станет причиной отказа двигателя в дороге.

Также необходимо помнить, что летняя резина при минусовой температуре неэффективна, автомобиль может вести себя непредсказуемо, а в гололед тормозной путь увеличивается в несколько раз. Периодически проверяйте исправность тормозной системы и рулевого управления и конечно же, выбирайте корректную скорость движения и правильную дистанцию.

Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена частью 5 статьи 18.22 КоАП (иные нарушения ПДД) и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.

В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по части 3 статьи 18.12 КоАП (управление транспортным средством, имеющим неисправности) – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 18.12 КоАП, повторно в течение одного года за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по части 9 статьи 18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

УГАИ УВД Минского облисполкома