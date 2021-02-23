Зимний спортивный праздник провели бобруйские правоохранители

Зимний спортивный праздник с участием руководства и личного состава УВД Бобруйского горисполкома прошел в прошедшие выходные.

В составе восьми команд сотрудники и члены их семей соревновались в комплексной эстафете и состязаниях на быстроту и ловкость, в перетягивании каната, в конкурсе капитанов. Настоящим проявлением таланта стали конкурсы «Музыкальное домашнее задание», «Приветствие команды», «Поздравительная открытка к 23 февраля».

Что может быть дороже счастливых лиц детей. Мальчишки и девчонки блистали эрудицией в викторинах, показали характер и волю к победе в спортивных играх. За свои достижения они получили сладкие призы и подарки.

Задорно, весело и с пользой для здоровья прошел этот субботний день. И, несомненно, зимний праздник оставил в душе каждого взрослого и ребенка кусочек счастья. Счастливым этот день был для всех присутствующих. Ведь вправду говорят, если людям хорошо, значит, они счастливы.

Спасибо за помощь в организации проведения мероприятия начальнику ДОЛ «Щатково» Александру Александровичу Макаренко и Бобруйской городской организационной структуре БФСО «Динамо».