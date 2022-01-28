Зимний слёт православной молодежи пройдет в Жировичах

25 — 27 февраля в посёлке Жировичи состоится зимний слет православной молодежи Беларуси.

Организаторы слета – Синодальный отдел по делам молодежи Белорусской Православной Церкви совместно с Минской духовной семинарией.

К участию в слете приглашаются заинтересованные представители православных молодежных братств, приходских групп, социально ориентированных организаций и духовенства.

Программа слета включает: участие молодежи в ночной Божественной литургии с народным пением, беседы с православными лекторами, квест-игру, экскурсию по монастырю и многое другое.

Слет – это мероприятие самоокупаемое, которое проводится практически без спонсоров. Организаторы предлагают рекомендуемый взнос с участника слета – 30 белорусских рублей.

Если вам необходима скидка на регистрационный взнос, то укажите это при заполнении регистрационной формы – оргкомитет будет рассматривать такие заявки.

Чтобы зарегистрироваться для участия в слете, необходимо заполнить регистрационную форму.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено!

Программа слета.

Church.by