Зимний патруль. Бобруйск
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Несмотря на погоду схожую с мартовской оттепелью, на некоторых водоемах Бобруйщины еще имеется лед. Причем для многих рыбаков тот самый – устойчивый. Для того, чтобы предостеречь любителей зимней рыбалки о возможной беде, работники МЧС проводят рейдовые мероприятия, на которых рассказывают о правилах безопасного нахождения на водоемах в зимний период. Гражданам напоминают о признаках прочного льда, рассказывают, что с собой нужен спасательный жилет, «спасалки», удобная непромокаемая одежда, рекомендуют повременить с рыбалкой и подождать устойчивого мороза. Также спасатели настоятельно советуют говорить взрослым со своими детьми о том, что им не в коем случае нельзя появляться у водоема в одиночку.
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