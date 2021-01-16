Зимние забавы: правила безопасности

Казалась бы, невинная забава – катание с горки, порой заканчивается серьезными травмами. На что обратить внимание, чтобы этого избежать.

Горка не должна заканчиваться автомобильной дорогой, водоемом, забором или деревом.

Обратите внимание, чтобы на поверхности горки не было осколков стекла, торчащих камней, трамплинов или других предметов, которые будут препятствовать движению санок и могут вас ранить.

На горке необходимо вести себя аккуратно и дисциплинировано:

не съезжайте с горки, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся;

запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие люди;

если мимо горки идет прохожий, подождите, пока он пройдет и только тогда совершайте спуск.

Очень популярны тюбинги. Насколько они популярны - настолько они опасны. Тюбинги практически не управляемы и не оборудованы тормозным устройством. Способны развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При закручивании тюбинга человек, в нем сидящий, перестает ориентироваться в пространстве. Разгоняется тюбинг молниеносно и скорость развивает выше, чем санки или снегокат на аналогичном склоне. Летящий на высокой скорости без возможности затормозить взрослый человек подобен авто с отказавшими тормозами. На тюбингах нельзя кататься с горок с трамплинами - при приземлении он сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника.

Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу "паровозиком", они могут перевернуться. Опасно садиться на тюбинг вдвоем, из него можно вылететь. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Во время спуска нельзя тормозить ногами.

Также об опасностях катания на тюбингах предупреждает Госавтоинспекция. Не стоит привязывать их к автомобилю.

Тюбинг или ватрушка, привязанные к автомобилю, на первый взгляд кажется безобидной забавой. Но нужно помнить, что он развивает огромную скорость, на которой нет возможности его контролировать или затормозить.

Будьте внимательны и благоразумны, не подвергайте жизнь опасности!