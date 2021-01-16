Зимние забавы: правила безопасности

Казалась бы, невинная забава – катание с горки, порой заканчивается серьезными травмами. На что обратить внимание, чтобы этого избежать.
- Горка не должна заканчиваться автомобильной дорогой, водоемом, забором или деревом.
- Обратите внимание, чтобы на поверхности горки не было осколков стекла, торчащих камней, трамплинов или других предметов, которые будут препятствовать движению санок и могут вас ранить.
На горке необходимо вести себя аккуратно и дисциплинировано:
- не съезжайте с горки, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся;
- запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие люди;
- если мимо горки идет прохожий, подождите, пока он пройдет и только тогда совершайте спуск.
Очень популярны тюбинги. Насколько они популярны - настолько они опасны. Тюбинги практически не управляемы и не оборудованы тормозным устройством. Способны развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При закручивании тюбинга человек, в нем сидящий, перестает ориентироваться в пространстве. Разгоняется тюбинг молниеносно и скорость развивает выше, чем санки или снегокат на аналогичном склоне. Летящий на высокой скорости без возможности затормозить взрослый человек подобен авто с отказавшими тормозами. На тюбингах нельзя кататься с горок с трамплинами - при приземлении он сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника.
Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу "паровозиком", они могут перевернуться. Опасно садиться на тюбинг вдвоем, из него можно вылететь. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Во время спуска нельзя тормозить ногами.
Также об опасностях катания на тюбингах предупреждает Госавтоинспекция. Не стоит привязывать их к автомобилю.
Тюбинг или ватрушка, привязанные к автомобилю, на первый взгляд кажется безобидной забавой. Но нужно помнить, что он развивает огромную скорость, на которой нет возможности его контролировать или затормозить.
Будьте внимательны и благоразумны, не подвергайте жизнь опасности!