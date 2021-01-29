Зимние забавы для детей должны быть безопасными

Зима – это прекрасная пора года, в которой совмещаются каникулы, великолепные красивые снежные дни и, конечно же, волшебные Новогодние и рождественские праздники.
Но не всегда наши дети понимают ту опасность, которую несет в себе зима, с её прекрасной и красивой погодой. В последнее время настоящей проблемой стала профилактика детского травматизма в зимний период года, особенно катание детишек на санках, ледянках и тюбингах в неположенных местах.
В своей служебной повседневной деятельности сотрудники ИДН Октябрьского РОВД г. Могилева при выявлении подобных фактов проводят профилактические беседы с ребятами с разъяснением последствий катания в неположенных местах, особенно когда рядом деревья, металлические и иные препятствия и предметы.
Очень хочется в очередной раз обратиться к родителям и иным законным представителям! Общайтесь со своими детьми, разъясняйте им последствия катания в неположенных местах, особенно вблизи проезжих частей, лесных массивов и домов.
При катании на тюбинге, необходимо придерживаться следующих правил:
- перед катанием внимательно изучить местность, убедиться в безопасности горки: ее не должны перекрывать деревья, кусты, столбы, заборы. Также рядом не должно быть дороги, припаркованных транспортных средств, водоема;
- использовать тюбы только на специально предназначенных трассах;
- не кататься толпой;
- не выбирать крутые горки;
- детские тюбы рекомендовано использовать на невысоких горках, без препятствий;
- не привязывать трос тюбингов к транспортному средству;
- на горках вести себя аккуратно и дисциплинированно, соблюдать очередь при спуске;
- использовать защитные средства (шлем, налокотники, наколенники).