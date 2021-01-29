Зимние забавы для детей должны быть безопасными

Зима – это прекрасная пора года, в которой совмещаются каникулы, великолепные красивые снежные дни и, конечно же, волшебные Новогодние и рождественские праздники.

Но не всегда наши дети понимают ту опасность, которую несет в себе зима, с её прекрасной и красивой погодой. В последнее время настоящей проблемой стала профилактика детского травматизма в зимний период года, особенно катание детишек на санках, ледянках и тюбингах в неположенных местах.

В своей служебной повседневной деятельности сотрудники ИДН Октябрьского РОВД г. Могилева при выявлении подобных фактов проводят профилактические беседы с ребятами с разъяснением последствий катания в неположенных местах, особенно когда рядом деревья, металлические и иные препятствия и предметы.

Очень хочется в очередной раз обратиться к родителям и иным законным представителям! Общайтесь со своими детьми, разъясняйте им последствия катания в неположенных местах, особенно вблизи проезжих частей, лесных массивов и домов.

При катании на тюбинге, необходимо придерживаться следующих правил: