Зимние забавы бобруйской детворы

Пышный снежок - залог хорошего настроения детворы. И родители счастливы, видя радость в детских глазках. С наступлением зимы горка у Дворца искусств становится настоящим магнитом для ребятишек. Но чтобы зимние забавы приносили только радость и смех, родители, не забывайте о правилах безопасности, не отпускайте детей на горку одних.