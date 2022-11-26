Зимние забавы бобруйской детворы
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Фотографии: Александр Анташкевич
Пышный снежок - залог хорошего настроения детворы. И родители счастливы, видя радость в детских глазках. С наступлением зимы горка у Дворца искусств становится настоящим магнитом для ребятишек. Но чтобы зимние забавы приносили только радость и смех, родители, не забывайте о правилах безопасности, не отпускайте детей на горку одних.
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