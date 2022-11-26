Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Зимние забавы бобруйской детворы
Фоторепортажи

Зимние забавы бобруйской детворы

10 0

Пышный снежок - залог хорошего настроения детворы. И родители счастливы, видя радость в детских глазках. С наступлением зимы горка у Дворца искусств становится настоящим магнитом для ребятишек. Но чтобы зимние забавы приносили только радость и смех, родители, не забывайте о правилах безопасности, не отпускайте детей на горку одних.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿