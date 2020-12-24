Зимние каникулы начинаются у белорусских школьников

Зимние каникулы в учреждениях общего среднего образования пройдут с 25 декабря по 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В учреждениях образования во время зимних каникул организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Будут созданы максимально благоприятные условия для оздоровления, отдыха, рационального использования каникулярного времени.

"При организации оздоровительных лагерей следует обратить внимание на выполнение всех необходимых мер по профилактике вирусных заболеваний. Много познавательных мероприятий, в том числе и в дистанционной форме, на зимних каникулах предлагают республиканские учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Актуальная информация размещена на сайтах: Национального центра художественного творчества детей и молодежи, Республиканского центра инновационного и технического творчества, Республиканского центра экологии и краеведения, Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов", - рассказали в пресс-службе.