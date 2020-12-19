Зимние дни открытых дверей пройдут онлайн в БГУ

Зимние дни открытых дверей пройдут в онлайн-режиме в БГУ. Факультеты проведут прямые трансляции, телефонные горячие линии, стримы и активизируют общение в официальных аккаунтах социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Первыми абитуриентов встретят 28 декабря химический факультет и Лицей БГУ. На следующий день, 29 декабря, примут гостей биологический и факультет географии и геоинформатики, а также институты теологии имени святых Мефодия и Кирилла и дополнительного образования БГУ.

Сразу после новогодних праздников, 4 января, абитуриентов ждут на факультете журналистики. Самым насыщенным для старшеклассников станет 5 января. В этот день их поприветствуют факультеты прикладной математики и информатики, исторического, механико-математического, радиофизики и компьютерных технологий, социокультурных коммуникаций, филологического, философии и социальных наук, юридического, экономического, а также Международного экологического института имени А.Д. Сахарова.

Преподаватели физического факультета и Юридического колледжа 6 января ответят на все актуальные вопросы абитуриентов. Будущих студентов 9 января приглашают факультет международных отношений и Институт бизнеса.