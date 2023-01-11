Зима продолжается. Советы МЧС как сберечь дом от пожара!

Безопасное тепло

Для того, чтобы безопасно греться, печь должна быть правильно сложена и иметь противопожарную разделку. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не должна примыкать всей плоскостью стенок к деревянным конструкциям (необходимо оставлять между ними воздушный промежуток – отступку). Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены. Побеленный дымоход в пределах чердака всегда укажет на возможную проблему черной копотью. Прибейте перед топкой к полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Подойдет цементная или плиточная основа.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям. Горячую золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений.

Не используйте самодельные обогреватели. Следите за его исправностью, не накрывайте его и не сушите на нем вещи, не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома

Электробезопасность

- не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами;

- не перегружайте электросеть. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности;

- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

- не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами;

- не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.).

- не оклеивайте и не окрашивайте электрические провода и кабели;

Перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Не прожигайте!

- не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

- если курите, используйте пепельницы, жестяные банки с водой, не выбрасывайте окурки с балконов.

- закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры для исключения заноса источника загорания в помещение;

- не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.

Берегите детей!

- Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра! Создайте все условия, чтобы спички, бытовые газовые и электрические приборы, бытовая химия и таблетки не стали игрушкой для малышей. Убедитесь, что окна в комнате, где играет ребенок, закрыты.

- Постарайтесь организовать досуг детей таким образом, чтобы они не оставались наедине со своими фантазиями.

-Малолетние дети должны хорошо помнить свое имя, номер телефона, фамилию родителей и место их работы, а также номера телефонов экстренных служб.

- Прежде, чем доверить младшего ребенка старшему, убедитесь еще раз: знает ли он, как вести себя в случае непредвиденной ситуации. Обязательно предупредите соседей или родственников, если по каким-то причинам вы вынуждены оставить их одних.

-У детей обязательно должен быть ключ от входной двери, чтобы в случае опасности покинуть жилье.

Установите автономные пожарные извещатели в жилых комнатах вашего дома или квартиры.

Берегите себя и дом от беды. Телефоны МЧС 101 и 112.