Журавлев Сергей из Бобруйска впервые принимает участие в фестивале «Большая бард-рыбалка»

Журавлев Сергей из Бобруйска впервые принимает участие в таком масштабном фестивале. Об этом он рассказал корреспонденту MogilevNews.

Я люблю петь, сам пишу песни и играю на гитаре. О мероприятии я узнал в средствах массовой информации и подумал, а почему бы не принять участие, — говорит мужчина. — Взял гитару, блокноты, палатку, и теперь я здесь.