Журавлев Сергей из Бобруйска впервые принимает участие в фестивале «Большая бард-рыбалка»
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Журавлев Сергей из Бобруйска впервые принимает участие в таком масштабном фестивале. Об этом он рассказал корреспонденту MogilevNews.
Я люблю петь, сам пишу песни и играю на гитаре. О мероприятии я узнал в средствах массовой информации и подумал, а почему бы не принять участие, — говорит мужчина. — Взял гитару, блокноты, палатку, и теперь я здесь.
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