ЖРЭУ Первомайского района обратилось к жителям в связи с выпадением обильных осадков

«Уважаемые жители Первомайского района в связи с выпадением обильных осадков в виде снега и объявленным оранжевым уровнем опасности ЖЭУ, принимают все необходимые меры по устранению последствий снегопада», – отметили коммунальщики.

Сообщается, что сегодня, 10 декабря, дворы в Первомайском районе убирают:

6 единиц техники,

82 дворника.

Просим автолюбителей при парковке авто не загромождать дворовые проезды-работает техника по уборке.

Напоминаем автолюбителям о необходимости уборки проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра вокруг своего авто!