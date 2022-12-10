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Общество

ЖРЭУ Первомайского района обратилось к жителям в связи с выпадением обильных осадков

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ЖРЭУ Первомайского района обратилось к жителям в связи с выпадением обильных осадков

«Уважаемые жители Первомайского района в связи с выпадением обильных осадков в виде снега и объявленным оранжевым уровнем опасности ЖЭУ, принимают все необходимые меры по устранению последствий снегопада», – отметили коммунальщики.

Сообщается, что сегодня, 10 декабря, дворы в Первомайском районе убирают:

6 единиц техники,

82 дворника.

Просим автолюбителей при парковке авто не загромождать дворовые проезды-работает техника по уборке.

Напоминаем автолюбителям о необходимости уборки проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра вокруг своего авто!

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