ЖРЭУ Первомайского района обратилось к жителям в связи с выпадением обильных осадков
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«Уважаемые жители Первомайского района в связи с выпадением обильных осадков в виде снега и объявленным оранжевым уровнем опасности ЖЭУ, принимают все необходимые меры по устранению последствий снегопада», – отметили коммунальщики.
Сообщается, что сегодня, 10 декабря, дворы в Первомайском районе убирают:
6 единиц техники,
82 дворника.
Просим автолюбителей при парковке авто не загромождать дворовые проезды-работает техника по уборке.
Напоминаем автолюбителям о необходимости уборки проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра вокруг своего авто!
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