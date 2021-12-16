Жизнь в движении. Александр Худолеев отметил 50-летний юбилей

Ответственное отношение к выполнению профессионального долга, умение справляться с поставленными задачами, готовность в любую минуту прийти на помощь, неравнодушный взгляд на окружающий мир – все эти черты присущи первому заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александру Худолееву. Александр Федорович – почетный гражданин Бобруйска. Он родился и вырос в нашем городе, занимал руководящие должности в Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям, внес значительный вклад в повышение пожарной безопасности Бобруйщины. 10 декабря Александр Худолеев отметил 50-летний юбилей. Накануне круг­лой даты мы пообщались с юбиляром о работе и жизни.

– Пожарная служба – это осознанный выбор в молодые годы?

– Безусловно, это было осознанно и целенаправленно. Пос­ле службы в Вооруженных силах поступил в Высшее ­пожарно-техническое училище, и этот шаг связал меня со службой спасения, в которой уже более 30 лет.

– Самое первое и главное, что уяснили для себя в профессии?

– Я стараюсь придерживаться определенных принципов. Всегда оставаться примером и не требовать с подчиненных и коллег того, чего бы не делал сам. Относиться к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. А вообще для меня в работе важны полная самоотдача и результативность.

– Ваша ежедневная деятельность достаточно часто связана с негативом: пожары, трагедии людей, стрессовые ситуации. Какие приятные события произошли за последнее время?

– Из приятного – оперативная обстановка дала мне возможность сходить в короткий отпуск в августе. Я начинал службу с должности начальника части в Славгороде, затем возглавил Славгородский райотдел по ЧС, 7 лет прожил в этом городе. Вот представилась возможность на недельку съездить вместе с друзьями, коллегами на берег Сожа, хорошо провели время и отдохнули. Если брать события последнего года, то самым важным была встреча с Главой государства, где я удостоен звания «Заслуженный спасатель Республики Беларусь». Для нас, спасателей, это знаковое и ценное звание, наверно, наивысшая ступень профессионального ­роста.

– Когда вечером возвращаетесь домой пос­ле трудового дня, о чем обычно думаете?

– Если говорить откровенно, с работы получается освободиться достаточно поздно. Обычно после 22 только появляюсь дома. Поэтому основное, о чем думаешь после рабочего дня, – отдохнуть и поспать. В свободные минуты обязательно общаюсь с близкими. Ну и перед сном хочется посмотреть какой-­нибудь фильм или книгу почитать. Хотя на это порой нет сил.

– То есть работа у Вас не кабинетная, и большую часть рабочего времени проводите на выездах, встречах?

– Да, стараюсь. Я человек подвижный, и мне самому не нравится сидеть в кабинете. Даже считаю, что любое совещание не должно длиться больше часа. Повседневные рабочие будни должны проходить в динамике, в движении. Это хорошо, потому что не дает возможности застаиваться. Совершенно правильное выражение: «В движении – жизнь».

– На работе Вы спасатель, а в жизни ­часто выступаете в этой роли? Случалось спасать кого-то просто как неравнодушному гражданину?

– Да, были такие моменты. Старался всегда проявлять инициативу, совершать здравомыслящие поступки для того, чтобы предотвратить неприятные ситуации, когда становился случайным их свидетелем. Поэтому я всем говорю, что спасатель – это не работа, а образ жизни. Ты в любом случае посвящаешь всего себя профессии. Думаю, что у всех моих коллег точно так же. Ведь если мы будем безучастными, а порой и безразличными к чужому горю, то станем от этого черствее.

– Я уже поняла, что свободного времени у Вас катастрофически мало. Но все-таки, может, остается хоть немного на увлечения?

– Могу книгу почитать. Сейчас вот читаю «Шантарам», достаточно интересное произведение о непростой судьбе человека. Действие романа разворачивается в Индии, а основой для книги послужили события из жизни автора – австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса. Поход в кинотеатр, куда выбираемся всей семьей, – для меня как тур выходного дня. А вообще мое хобби – спорт. Очень люблю спортивные игры и активно занимаюсь сам, стараюсь ежедневно уделять толику времени спорту и физкультуре, чтобы поддерживать себя в форме.

– Какие виды спорта Вам интересны?

– С детства мы все гоняли мяч. Это сейчас молодежь в гаджетах сидит, а я в выходной день уходил с утра на улицу, и мама вечером кричала: «Саша, домой уже я тебе сказала!» Поэтому я играю во все виды уличных спортивных игр, мне интересны футбол, волейбол, хоккей, настольный теннис, баскетбол. В то время все мальчишки и девчонки жили живым общением, которое, на мой взгляд, позволяло развиваться и социально адаптироваться. Современным ребятам сегодня этого действительно не хватает. Мы привыкали с детства самостоятельно решать жизненные проблемы, когда кто-то обижал, приходилось и плакать. И ничего страшного: это прекрасно воспитывало и закаляло, потому впоследствии мы становились сильнее и были готовы ко взрослой жизни.

– Каким вспоминается бобруйский период ра­боты?

– С 1990-х годов я ушел служить на срочную службу, потом была учеба. В 2004 году представился прекрасный шанс вернуться на родину, после 14 лет в других городах. Поэтому я был искренне рад и благодарен руководителю Владимиру Александровичу Ващенко (на тот момент он был начальником Могилевского областного управления МЧС, а впоследствии стал министром по ЧС), что он пригласил меня в Бобруйск начальником пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина». Через пять лет я стал заместителем начальника, а вскоре и начальником Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Когда служишь на родине, когда родные и близкие рядом, испытываешь только удовлетворение от работы, появляется мотивация проявить себя, сделать полезный вклад для любимого города. С огромным уважением отношусь к своим коллегам, которые поддерживали мои начинания по улучшению противопожарного состояния объектов Бобруйска и материально-технической базы подразделений МЧС. Многое было сделано для повышения уровня профессионального мастерства работников отдела. Эти годы службы вспоминаются одними из самых лучших и позитивных.

– В 2019 году Вы ­удостоены звания «Почетный гражданин Бобруйска». Что оно для Вас значит?

– Говорят, где родился, там и пригодился. Звание Почетного гражданина значит для меня в первую очередь то, что стал полезен своей родине. Это как слова признания, как оценка тем моим действиям, которые предпринимал, чтобы сделать родной город безопасным, но одновременно и наивысшая точка ответственности. Я искренне признателен за присвоение мне этого высокого звания. Могу сказать, что действительно делал все шаги для того, чтобы служба МЧС в Бобруйске стала мобильнее, оперативнее и, конечно же, чтобы повысилась результативность работы. Защита и безопасность города, граждан стояли во главе угла, и я, безусловно, через наших руководителей и личный состав горрайотдела по ЧС прилагал к этому все усилия. Мне очень приятно сегодня слышать, что вот эта активная защита, хорошо организованная профилактическая работа, переоснащение подразделений Бобруйщины новой техникой позволили снизить гибель людей на пожарах.

– Продолжая тему, дайте бобруйчанам совет по безопасности.

– К сожалению, человеческий фактор остается среди основных причин гибели людей на пожарах. Только лишь уделяя безопасному поведению огромное внимание, заботясь о ближних, заботясь о наших родителях и наших детях, мы сможем иметь безопасное и достойное будущее. Поэтому я желаю всем беречь себя и своих близких, и самое главное – ценить жизнь, которая нам дана. Это то бесценное, что несоизмеримо ни с какими деньгами.

– Сейчас, когда не живете в Бобруйске, какие ниточки связывают с малой родиной?

– Я каждую возможность использую, чтобы приехать в родной город. Здесь мои корни. Меня сюда тянет. В Бобруйске живет мама (ей в ноябре исполнилось 82 года), родственники, похоронен мой отец. Хотя и живу сейчас в Минске, но, наверное, никогда не стану столичным жителем, потому что чувствую: моя родина на бобруйской земле. Я уверен, что ­после прохождения службы, когда смогу выйти на заслуженный отдых, обязательно вернусь в Бобруйск.

– Что для Вас быть счастливым человеком?

– Я считаю себя счастливым. Если оглядываться назад, у меня все в жизни удалось. А счастье – когда родные и близкие рядом с тобой, здоровы и у них все хорошо.