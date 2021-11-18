«Жизнь Саши зависит от лекарств». Александр Фурса нуждается в помощи

Двадцатилетний Саша Фурса из Баранович под опекой Центра помощи «Вера» оказался около года назад. У парня – сложная форма эпилепсии, а его жизнь зависит от дорогостоящих препаратов и сложного медицинского ухода. Мама молодого человека тогда оказалась в безвыходной ситуации – Саша нуждался в дорогостоящих лекарствах, денег на которые у нее не было. Стоял вопрос и с приобретением для него специализированной инвалидной коляски.

Тогда Центром был открыт благотворительный сбор. Для Саши удалось собрать необходимую сумму на годовой запас жизненно важных лекарств и специализированную коляску. Спустя год мама Саши – Елена Леонидовна – столкнулась с той же проблемой – лекарства на исходе, а без них жизнь её сына просто невозможна. На сложную ситуацию этой семьи Центр помощи «Вера» откликнулся снова.

С года не покидали больничных стен

Слезы на лице Елены Леонидовны практически не высыхают. Как только разговор заходит о состоянии здоровья её сына – женщина не в силах сдержать эмоций. За столько лет тяжелой болезни ребенка эта тема стала незаживающей душевной раной.

«Больше шести лет у меня не получалось забеременеть, ставили бесплодие, шансов иметь ребенка было немного. Но в 30 лет случилось чудо, в нашей семье родился Сашка. Моему счастью не было границ. Материнство омрачилось внезапно: в возрасте 4-х месяцев у малыша случились судороги правой стороны тела. Мы вызвали скорую и сына увезли в Новогрудскую реанимацию. Произошло кровоизлияние в мозг, Сашу мы теряли. Врачи были практически бессильны, судороги не купировались в течение 6 часов. На помощь вызвали специалистов из Гродно», – вспоминает события тех лет Елена Леонидовна.

Ещё две недели Саша провел в детской больнице в Гродно. Там смогли подобрать правильную схему лечения, судороги на какое-то время прекратились, ребенок вернулся домой. Маленький Сашка рос и развивался: начал лепетать, стоять и ходить у опоры. А в год и месяц на фоне высокой температуры снова начались судороги всего тела. С того времени мама и Саша больничные стационары практически не покидали.

«Состояние сына на фоне лечения немного улучшалось, нас выписывали домой, а уже вечером или на следующее утро скорая снова забирает в больницу. Приступы случались часто и протекали тяжело, с остановкой дыхания. Дома я оказывалась бессильна. Было и такое, что в больнице мы провели 8 месяцев, ни на день не покидая стен медицинского учреждения», – вспоминает мама.

Пробовали различные способы лечения

Саше старались подобрать подходящую терапию: одни препараты меняли, другие наращивали. Трижды мама возила сына на обследование и реабилитацию в Германию. Там удалось выработать схему лечения, которая позволила значительно сократить количество тяжелых эпилептических приступов.

Саша развивался с переменным успехом, к пяти годам у ребенка появилась неуверенная, но самостоятельная ходьба. И это было большим достижением для мамы. Постепенно мальчик выучил алфавит, учился читать, запоминал стишки и песенки. Но на фоне тяжелых эпилептических приступов навык ходьбы у Саши то и дело пропадал, а приобретенные умения ослабевали или утрачивались.

В 14 лет в жизни ребенка снова наступил критический момент. Врачи диагностировали у мальчика ещё и тяжелое заболевание крови – вторичную трехростковую цитопению. За короткий промежуток времени Саша потерял 18 килограмм веса, перестал есть, не мог принимать необходимые лекарства – все выходило с рвотой. Ребенок снова оказался в реанимации сначала в Барановичах, затем его перевели в Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровляны.

«9 дней медики онкологического центра боролись за жизнь моего сыночка. Шансов практически не было… Но мои молитвы и титанические усилия медиков помогли Саше выкарабкаться. В тот момент произошло, что называется, медицинское чудо», – вспоминает мама.

«Он для меня любимый и самый лучший»

Сейчас Саша также зависим от лекарств, которые поддерживают в нем жизнь. Ежедневно и на постоянной основе парень принимает порядка 10 лекарственных препаратов. 5 препаратов мама вынуждена приобретать из собственных средств и они, к сожалению, стоят немалых денег. Урсосан, Гептрал, Линекс Форте, Нольпаза, Кеппра – необходимы Саше ежедневно. Одни – купируют судороги, другие необходимы для поддержания нормальной функции печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Саша принимает порядка 25 таблеток в сутки.

Сейчас Елена Леонидовна столкнулась с той же проблемой – закупить эти лекарства не за что. Мама и Саша живут на социальную пенсию и пособие по уходу – всего 595 бел.руб. в месяц. Этих денег хватает только на еду и оплату коммунальных счетов. Женщина многие годы воспитывает Сашу одна. Она не работает, и не может заниматься ничем, кроме ухода за сыном – в любой момент у него может случиться эпилептический приступ. Тогда Саше необходима экстренная помощь – введение противосудорожного препарата и использование кислородного концентратора, если происходят задержки дыхания. Женщина не оставляет Сашу одного.

«Я, как и любая мама, хочу, чтобы мой ребенок жил и был рядом, даже если он безнадежно болен. Для меня он самый любимый и самый лучший, из последних сил буду бороться за его жизнь. Прошу меня понять, и надеюсь на помощь неравнодушных людей», – обращается Елена Леонидовна Фурса.

Центр помощи «Вера» открывает благотворительный сбор для тяжелобольного Александра Фурсы на приобретение запаса жизненно необходимых ему лекарств на два года.

Помочь Саше в приобретении для него лекарственных препаратов (Урсосан, Гептрал, Линекс Форте, Нольпаза, Кеппра) на 2 года, общей стоимостью 10046 бел.руб., Вы можете, сделав целевое пожертвование с указанием назначения платежа: Фурса Александр

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Фурса ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Фурса 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования – Фурса Александр, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!