Жизнь на бегу. История белоруса, который пешком обошел весь СССР

В 80-е годы прошлого столетия белорус Павел Басов вместе с женой Розалией совершил уникальное путешествие. За четыре года семейная пара обошла весь Советский Союз вдоль границы. Пешком!
Трусцой в школу
Павел Басов родился 25 апреля 1930-го в Краснодарском крае недалеко от Майкопа. Туда его родители переехали с родной Беларуси из-за болезни жены Марии, которой врачи рекомендовали более мягкий климат. После Великой Отечественной Павел вместе с родственниками вернулся на историческую родину – поселок Крупский Минской области.
– Дядя вспоминал, что первое впечатление от Крупок было гнетущее. В центре городка стоял подбитый немецкий танк «тигр», – рассказывает племянница спортсмена, минчанка Галина Савчук. – Именно на Крупщине он и пристрастился к бегу: до школы приходилось добираться целых шесть километров. Шагом – долго, трусцой или бегом – гораздо быстрее.
Сначала физическая нагрузка давалась непросто. Но спустя пару недель тренировок Павел начал преодолевать дистанцию на ура. В 1946-м он с отрывом выиграл районный кросс.
– В 19 лет Павел уехал на учебу в Пушкинское училище инструментальной разведки, – продолжает Галина. – Это около нынешнего Санкт-Петербурга. Там готовили специалистов для ракетных войск. В училище он продолжал заниматься спортом. Пробовал прыгать на лыжах с трамплина, но сломал ногу, и эту затею пришлось оставить.
Оказавшись на срочной службе в армии, Павел Басов еще больше прикипел к спорту. А став офицером и начальником радиолокационной станции, разработал для солдат комплекс физических упражнений. Опыт оказался успешным, и командование назначило молодого офицера начальником по физподготовке целого полка.
– Наверное, это и стало поворотным моментом. В 1960-м дядя заочно окончил военный институт физкультуры. Главное его спортивное предпочтение – военное троеборье, – поясняет племянница.
Служба продолжалась до 1978 года. За это время Басов не только стал преподавать в родном училище, но и сдал норматив на Мастера спорта СССР, подготовил не один десяток спортсменов. Из армии уволился в звании подполковника.
От Ленинграда до Владивостока?
– Преподавание физкультуры он не бросил – устроился в Горный институт. Параллельно стал бегать марафоны и полумарафоны. Хотя тогда ему было уже почти 50, – говорит Галина.
Возраст занятиям спортом не стал помехой. Наоборот: с каждым годом Павла все больше интересовали возможности человеческого организма. В 1982-м с единомышленниками он создал первый в Ленинграде клуб любителей бега – «Спартак».
– Он любил бег на длинные дистанции. Несколько раз так добирался из Ленинграда до Выборга, Кирова. Позже осилил дистанцию до Москвы. Ее преодолевал несколько раз. При этом, как писал жене, чувствовал себя отлично. Поэтому ему пришла идея совершить нечто экстраординарное.
Басов замахнулся на пробег от Ленинграда до… Владивостока! На подготовку ушло около двух лет. На дистанции примерно около 10 тысяч километров спортсмен стартовал 14 апреля 1984 года.
– Планировал бежать с напарником, который должен был ехать рядом на велосипеде, – вспоминает Галина. – Но еще на стартовом отрезке напарник упал и сильно травмировался. Дяде пришлось бежать одному.
Павел собственноручно сконструировал коляску, в которую погрузил немного провизии и нужные вещи. С ней спортсмен не расставался все семь месяцев пробега. Вопросы с ночлегом, едой и ремонтом коляски приходилось решать буквально на ходу. Но, несмотря на все сложности, результатом оказался доволен.
Ночевка у Ротару
После пробега Ленинград – Владивосток Павел задумал обойти весь Советский Союз вдоль границ. Задача сложная, ведь немалая часть маршрута проходила по Крайнему Северу.
– Это великое путешествие он распланировал на пару с женой Розой. Но она к тому времени уже «нахватала» немало возрастных болячек. Тогда сам Павел взялся за ее тренировки. За два года супруга пришла в неплохую физическую форму. За это время дядя модернизировал коляску, ведь, кроме продуктов, пришлось везти с собой палатку, сменную обувь, одежду и другие мелочи.
Стартовала чета Басовых из Мурманска 9 мая 1986 года. Путь лежал через Прибалтику, нынешние Беларусь, Украину, Молдову... В Молдове с Басовыми приключилась забавная история.
– Как правило, они старались ночевать у местных жителей либо у любителей бега – предупреждали о визите заранее. Так вот, постучавшись в одну из хат, они случайно оказались у родителей певицы Софии Ротару. Павел рассказывал, что это очень радушные люди, – говорит Галина.
Вернулись в другую страну
Путешествие, безусловно, не давалось легко. Сказывались частые изменения погоды. Особенно тяжелыми были переходы зимой, когда приходилось вставать на лыжи самому и «переобувать» свою коляску. Если по асфальту в погожий денек удавалось проходить по 50-60 километров, то зимой иной раз показатель сокращался всего до нескольких верст в день. В затяжные вьюги или сильные снегопады и вовсе оставались на месте.
– Были и психологические моменты. Все-таки сложно находиться с одним человеком постоянно. Иногда дядя с тетей ругались, могли днями не разговаривать, иногда специально шли порознь. Подводила и коляска: замена спиц или покрышек стала едва ли не ежедневным делом. Тем не менее Басовы продолжали идти.
Путь занял чуть больше четырех лет. Финишировали 7 июля 1990-го в Ленинграде. Вся дорога по СССР заняла 1520 дней и ночей. За это время супруги прошла астрономическое расстояние – 32 тысячи километров. Подобным не сможет похвастаться ни один человек в мире. Весь поход Басовы практически полностью совершили за свой счет. Общие расходы составили около 7 тысяч советских рублей.
– Павел и Роза потом шутили, мол, вернулись совсем в другую страну, – продолжает вспоминать Галина. – Ведь отправились в путешествие они в начале перестройки, а закончили его уже под занавес. За время пробега успело случиться землетрясение в Спитаке, советские войска вышли из Афганистана, в стране отменили руководящую роль КПСС.
А Басовы все это время шли, шли и шли
Единственный в мире
После развала Союза Басов продолжил свою беговую и преподавательскую карьеру. Выйдя на пенсию в 1998-м, семья обосновалась в небольшом поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области, где жила обычной сельской жизнью. О беге, конечно, не забывали: Павел постоянно участвовал в местных соревнованиях.
– А еще дважды он прибегал к нам в Минск. Конечно же, со своей знаменитой коляской. На путь уходило примерно около месяца. Все-таки дяде было уже за 70.
В одном из таких путешествий случилась неприятная история. Пожалуй, самая опасная за все время беговой карьеры. В 2003 году по дороге в Минск Павла Басова ограбили: разбили пистолетом голову и украли содержимое коляски. По иронии судьбы произошло это недалеко от Бобра, как раз на родной Крупщине.
Физкультурой и спортом Павел Басов занимался вплоть до кончины. Даже несмотря на то, что после смерти Розы в 2012-м он практически ослеп.
– Павла в Санкт-Петербурге приютил внук. Дядя в качестве зарядки несколько раз в день спускался-поднимался по лестнице. Говорил, что пока может, будет заниматься, – говорит Галина.
Во время всех своих путешествий Басов вел дневник. Эти записи легли в основу двух авторских книг: «Люди и километры», «И снова в пути», вышедших в начале 2000-х в Санкт-Петербурге.
Белорус Павел Басов – единственный в мире человек, пешком прошедший вдоль границы СССР, – скончался 10 апреля 2015 года. Похоронен на Тулитовском кладбище в деревне Рогавка Новгородской области.