Жизнь на бегу. История белоруса, который пешком обошел весь СССР

Трусцой в школу

Павел Басов родился 25 апреля 1930-го в Краснодарском крае недалеко от Майкопа. Туда его родители переехали с родной Беларуси из-за болезни жены Марии, которой врачи рекомендовали более мягкий климат. После Великой Отечественной Павел вместе с родственниками вернулся на историческую родину – поселок Крупский Минской области.

– Дядя вспоминал, что первое впечатление от Крупок было гнетущее. В центре городка стоял подбитый немецкий танк «тигр», – рассказывает племянница спортсмена, минчанка Галина Савчук. – Именно на Крупщине он и пристрастился к бегу: до школы приходилось добираться целых шесть километров. Шагом – долго, трусцой или бегом – гораздо быстрее.

Сначала физическая нагрузка давалась непросто. Но спустя пару недель тренировок Павел начал преодолевать дистанцию на ура. В 1946-м он с отрывом выиграл районный кросс.

– В 19 лет Павел уехал на учебу в Пушкинское училище инструментальной разведки, – продолжает Галина. – Это около нынешнего Санкт-Петербурга. Там готовили специалистов для ракетных войск. В училище он продолжал заниматься спортом. Пробовал прыгать на лыжах с трамплина, но сломал ногу, и эту затею пришлось оставить.

Оказавшись на срочной службе в армии, Павел Басов еще больше прикипел к спорту. А став офицером и начальником радиолокационной станции, разработал для солдат комплекс физических упражнений. Опыт оказался успешным, и командование назначило молодого офицера начальником по физподготовке целого полка.

– Наверное, это и стало поворотным моментом. В 1960-м дядя заочно окончил военный институт физкультуры. Главное его спортивное предпочтение – военное троеборье, – поясняет племянница.

Служба продолжалась до 1978 года. За это время Басов не только стал преподавать в родном училище, но и сдал норматив на Мастера спорта СССР, подготовил не один десяток спортсменов. Из армии уволился в звании подполковника.

От Ленинграда до Владивостока?

– Преподавание физкультуры он не бросил – устроился в Горный институт. Параллельно стал бегать марафоны и полумарафоны. Хотя тогда ему было уже почти 50, – говорит Галина.

Возраст занятиям спортом не стал помехой. Наоборот: с каждым годом Павла все больше интересовали возможности человеческого организма. В 1982-м с единомышленниками он создал первый в Ленинграде клуб любителей бега – «Спартак».

– Он любил бег на длинные дистанции. Несколько раз так добирался из Ленинграда до Выборга, Кирова. Позже осилил дистанцию до Москвы. Ее преодолевал несколько раз. При этом, как писал жене, чувствовал себя отлично. Поэтому ему пришла идея совершить нечто экстраординарное.