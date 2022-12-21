Живые истории: Жизнь по-прежнему строится из мелочей. Семейная в том числе

Встреча этой пары произошла при не самых радужных обстоятельствах. Подробности я не раскрою, замечу лишь, что неожиданная, но своевременная помощь Павла избавила Надежду от серьезных неприятностей.

Конечно же, не в знак благодарности девушка ответила на знаки внимания молодого человека. Просто оба были одиноки. Кроме того, опьяняюще подействовала весна: все вокруг расцветает, такого же праздника красоты и возрождения хочется и в душе, чуть-чуть охлажденной за зиму. Поэтому страсть, так приятно и, как всегда, внезапно свалившаяся на головы (а главное – проникшая прямо в сердца) героев моего рассказа, отбросила к черту всякий здравый смысл и закрутила в вихре эмоций. Тем более Паша был такой симпатичный, хорошо сложенный. К тому же умел настолько красиво говорить, что Надя, любящая, как любая особь женского пола, ушами, подернула слуховые органы пленкой, на которой удобно разместились макаронные изделия типа спагетти, которые в огромном количестве производились речевым аппаратом юноши.

Впечатляет стремительность развития событий. Букетно-конфетный период сократился до нескольких недель, и буквально через пару-тройку семидневок скороспелый роман обернулся походом в загс и подачей заявления: перед очередным свиданием Павел поинтересовался, куда Надежда хотела бы пойти, и, получив традиционное в подобных обстоятельствах «Все равно, не имеет значения», решил, что самое время переходить к решительным действиям. Этот смелый шаг молодого человека был встречен весьма лояльно, если даже не сказать с удовольствием.

Итак. Желание жить вместе и заботиться друг о друге, «пока смерть не разлучит нас», изложено на бумаге. День бракосочетания определен. Еще спустя неделю должно быть преподнесено обязательное в таком случае золотое «не простое украшение». А так как мужским вкусам мало кто из прекрасной половины человечества доверяет, Надя предпочла самостоятельно определиться с выбором и только направить молодого человека в правильный магазин за нужной моделью. То есть, сходила в разведку, приглядела кольцо, подробно описала продавцам внешность жениха и настоятельно попросила их рекомендовать понравившуюся драгоценность. Грамотно спланированная операция прошла успешно, и девушка получила именно то, что хотела. Прямо стратег, а не бабенка! Но, собственно, кто из нас не прибегал к хитрым уловкам, когда очень уж мечтал о чем-то?

Словом, практически вся предварительная работа была выполнена. Осталось только подождать обязательные три месяца, по прошествии которых в главном документе появятся дополнительные запись и печать, безымянный палец правой руки украсит характерное ювелирное украшение – «тот символ верности и счастья от юных лет и до седин», девичья фамилия будет заменена на мужнину, прервется почти беззаботная, свободная жизнь, свойственная холостякам, и преобразуется в бытие, где на первый план выходит местоимение «мы», где решения принимаются совместно, а доходы каждого превращаются в общий семейный бюджет.

И тут судьба преподнесла еще один приятный презент: освободилась жилплощадь, которую парочка с готовностью заняла. Неспроста разграничивают отношения, строящиеся во время непродолжительных свиданий, с узами, связываемыми в процессе совместного проживания. Здесь ведь все как на ладони: особенности характера, поведенческие нюансы, жизненная позиция, любовь к себе, умение ладить с людьми и обращаться с деньгами… Короче говоря, с этого момента началось для ребят самое интересное.

Я уже упоминала о длинной вермишели, сваренной al dente. Так вот, одним пунктом из громоздкого списка повешенного на уши можно назвать сказочку об умении Павла прекрасно готовить. Как выяснилось в скором времени, это был миф чистейшей воды. Готовить парень не только не умел, но и близко не рвался научиться делать это хоть мало-мальски сносно.

Кстати сказать, на питании следует остановиться отдельно, ибо этой теме молодой человек в жизни отводил значительный участок. Прежде всего стоит заметить, что был он поздним и очень долгожданным ребенком, о котором, естественно, заботились с удвоенной силой, стараясь дать малышу только лучшее. Коснулось это и одной из важнейших потребностей организма. Во-первых, дитятко еще нежится в постельке, а мамуля уже шуршит на кухне, готовя главную трапезу дня (помните о завтраке, который следует съесть самому?), потом сервирует стол и лишь после этого будит любимого сыночка. Во-вторых, мама же ввела неукоснительное правило: еда только свежеприготовленная, никаких подогревов вчерашнего! И в-третьих, Павел часами мог описывать блюда, которые ел на обед. Так он часто и «развлекал» Надю. А для нее это было, на самом деле, совершенно непонятной скукотищей. И стало первым звоночком. Иногда девушка представляла, как вечерами после работы готовит ужин, супруг, приходя домой, поедает его и укладывается спать, и думала: «Да, вот это веселье! Чудная перспективка!» Кроме того, объемы поедаемой снеди тоже не вызывали оптимизма: продукты, закупаемые якобы на месяц, исчезали за неделю.

Но все это мелочи жизни. Равно как и здравое, казалось бы, рвение получить права и приобрести авто. В вузе, где Павел учился, он прошел обучение вождению и мог преспокойно сдать экзамен, но почему-то вовремя это не сделал, а в повторении материала и вовсе не преуспел. Не помог и Надин «талмуд» (она совсем недавно обзавелась водительскими «корочками»), который девушка с готовностью предоставила будущему мужу в надежде, что в молодой семье абсолютно не будет проблем с подвозом. Видимо, такое было по этому поводу огромное желание, что лень его с легкостью перевесила. А возможно, сказался и общий уровень развития: позже из рассказов-воспоминаний молодого человека выяснилось, что школьной программой Паша овладел весьма посредственно, если не сказать совершенно неважно, так как учился плохо. Потому, кстати, и вуз выбрал не по душе, а пошел на ту специальность, на которую хватило набранных баллов (на этом, пожалуй, ограничусь, дабы не порочить никакие специальности). С покупкой машины было еще интереснее: деньги будто бы откладывались (конечно же, об их количестве Надя не знала), но «порадовала» неожиданная покупка за 700 «франклинов»… игровой приставки. Что ж, собственный транспорт подождет, ведь есть папа, который и на работу подбросит, и домой вечерком доставит. Зачем надрываться? Кстати, забегая вперед, замечу: знакомство произошло больше двух лет назад, а автомобиль так и не появился возле подъезда, где живет Павел.

Явная трепотня касалась не только планов на будущее. Любил молодой человек прихвастнуть и, простите, об интимном: заливал о многочисленных похождениях мачо. Причем звучало это так, словно зрелый, побитый жизнью мужик ностальгирует о «делах давно минувших дней». Но это бы, наверное, было еще полбеды. Хотя, согласитесь, вызывает некоторое презрение так называемый мужчина (ибо я затрудняюсь применить к нему это слово в прямом смысле), описывающий каждой последующей девице во всех подробностях и яркими красками сексуальную жизнь с предыдущими. Однако самое любопытное в другом. На деле все оказалось тривиально: пять минут – и на бочок. Более того, любые предложения будущей жены как-то разнообразить эту сторону жизни игнорировались, словно и не были услышаны. Видимо, и здесь он решил, что работать над собой, таким особенным и неотразимым, – только портить. А может, снова сработала слабая мотивация. Вообще по жизни у Павла не было особенных желаний: чисто, свежая еда, приставка (иногда под пивко) – и довольно. Друзей его Надежда не видела по причине полного их отсутствия. Сходить куда-то с ним было практически непосильной задачей – вытащить домоседа из берлоги приравнивалось к совершению подвига.

Словом, минимум тело- и умодвижений с его стороны, но желательно обхождение и выполнение его желаний со стороны второй половинки. Тогда будут мир и покой.

Кстати сказать, скандалов и разборок не было. Случалось, что Павел мог включить собственника, сказав вроде «Никуда не пойдешь!». Но Надя реагировала на это без лишних слов: собиралась и уходила.

Несколько раз в эмоциональном разговоре молодой человек называл свою девушку мамой, даже не замечая этого. Исправлялся, конечно, спохватившись, и старался быстренько отшутиться. Тут уж призадумалась всерьез: а жена ли ему нужна? Или, может, нянька? Которой, играя в приставку, можно бросить, не обращая внимание на то, что и сама она в данный момент очень занята, «Свари пельмешки!». И спокойно ждать. Если все же сварит и принесет, как говорится, прямо в люлю, добавить, не отрываясь от действа, происходящего на экране: «А молочка принеси!» По реакции будет видно, готовы ли вас ублажать, как шейха, день и ночь.

Надя оказалась не из таких. Посмотрев на все эти «приятные» мелочи, она втихую собрала вещички, попросила коллегу с авто подъехать в обед и обратилась в бегство. Не самый, надо сказать, порядочный поступок, но, наверное, лучший, чем быстрый разрыв после росписи, который непременно произошел бы, так как очень уж сложно, когда игра идет в одни ворота, без отдачи и вообще каких бы то ни было усилий со стороны партнера.

Так что, как гласит народная мудрость, не спешите, девки, замуж. Прежде внимательно приглядитесь, чтобы, как Джулия Робертс, не сбегать из-под самого венца…

Ольга Хотько.

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