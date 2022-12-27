Живые истории: Торопись не спеша

Грезы и тоска

Она долго и упорно ждала его, сильного, умного, решительного и, главное, любящего. Но с настоящим чувством все как-то не клеилось. Да, на жизненном пути встречались некие «особи противоположного пола». Все это было мимолетно – ограничивалось одним-двумя свиданиями – и совершенно не цепляло. Сразу чувствовалось, что не то.

Честно говоря, с ранней юности Екатерине представлялось, что в любовной сфере у нее все должно сложиться само собой и обязательно успешно. Думалось: разве она хуже других девчонок, которые выходят замуж, рожают детей? Безусловно, так и будет. А мечты были стандартные для поколения, воспитанного в советские времена. Появится принц, добрый, хороший, заботливый. Полюбит и позовет замуж. И непременно всю жизнь взаимное чувство будет заставлять сердце биться сильнее. Семейная жизнь будет радостной и счастливой, как написано во всех популярных сказках о принцессах (а именно таковой считает себя в глубине души каждая девушка). А умрут возлюбленные – по законам того же мифического жанра – в один день. Правда, стоит ли думать о далекой смерти, если благоденствие будет едва ли не вечным? В дружной и большой семье будет шумно и весело. Все возникающие мелкие вопросы будут решаться легко, да и будет их совсем не много. Словом, вполне себе обычные грезы об идеальном земном существовании.

Однако жизнь всегда вносит правки – лучшего корректора еще никто не придумал: Катина любовь где-то заплутала…

Прозрение

Хотя госпожа Надежда, как известно, умирает последней, пришел, видимо, и ее черед. Наступил новый год, и девушка для себя решила: «Что ж, с мечтами пора завязывать. Похоже, моя судьба в чем-то другом. В чем? Кто знает? Ничего, со временем все встанет на свои места. Главное – не думать о суженом, больше не ждать его, коль это совершенно бесполезно и безнадежно, смириться с тем, что «не светит», и поставить крест на личной жизни. Спокойно жить и работать. Смотреть сквозь (не видя) счастливые целующиеся влюбленные пары и не менее благополучные семьи с ребятишками. Разве я одна такая? Сколько живет девушек и женщин, так ни разу и не испытавших радости быть любимыми женами и заботливыми матерями? Придется приспособиться». Утешение, конечно, слабое и глупое. Но ведь важно настроиться. А силой воли человек способен все преодолеть.

Кстати сказать, встреча этого нового года оказалась необычной: всегда это был семейный праздник, на этот же раз Катя отправилась к студенческой подруге и ее друзьям. Было весело, хорошо и необычно, как всегда бывает в новой, незнакомой и непривычной обстановке. Но это к слову.

Праздник сменился буднями. Потекли один за другим ровные дни. Душевное спокойствие ничто не омрачало. Стало как-то легко. Верно говорят, «не можешь повлиять на ситуацию, смирись и отпусти». Катя полностью удостоверилась в правоте этих слов. А покой на душе принес даже радость. И мысли теперь бежали совсем в другом русле: «Как же глупо было в каждом холостяке, который, проходя мимо, посмотрел чуть внимательнее и задержал на тебе взгляд, предполагать потенциального жениха? И как беззаботно и мирно живется, если ты не зациклен на личном одиночестве! К чему были эти ненужные страдания? Это вечное недовольство судьбой? Это постоянное раздражение из-за семейной необустроенности?» Разумеется, все люди разные. Кто-то оптимистично смиряется со всеми маленькими и крупными досадными жизненными недоразумениями и проблемами, а кто-то пессимистично грустит. Для кого-то карьера на первом месте, а для кого-то – любовь. Один готов бороться, а другой отходит в сторону… И все же, видимо, всякому под силу изменить отношение к жизни, а значит – и судьбу.

Встреча

Прошло почти три месяца умиротворенного бытия. Надо отметить, девушка научилась безо всякого сожаления уже при знакомстве «отшивать» ребят, мечтающих о нехитром флирте и совершенно не стремящихся к чему-то серьезному. Во всяком случае, по отношению к Катерине (а вычисляла она это на раз). Зачем же останавливаться на скороспелом и бессмысленном? Ведь верно? Проходить мимо надо, даже не оглядываясь.

И вдруг… Да-да, она нагрянула, «когда ее совсем не ждешь». На работе появился новый коллега-одногодка Николай. В коллективе, узнав об этом, совсем не невзначай заметили: «Вот и для тебя кавалер нашелся!» У Кати же лишь мелькнуло в голове: «Ну-ну! Не родился еще для меня. А если и родился, поздно уже, опоздал». Да и забыла думать. Однако на страже стояла жизнь-правщик. Ей все гораздо видней, чем простым смертным, которые, конечно, могут повлиять на что-то, но все же очень зависимы от обстоятельств.

Так вот. Однажды Николай заглянул по делу в кабинет, где в это время как раз находилась Екатерина. Более того, ее попросили по-молодецки запрыгнуть на подоконник и повесить оборвавшуюся штору. В тот самый миг ее и увидел впервые молодой человек. Причем не просто увидел, а окинул оценивающе-впечатленным взглядом, который просто вогнал девушку в краску: цвет ее щек слился с цветом пуловера, что был на ней.

На следующий день они случайно в одно время вышли с работы и почему-то разоткровенничались друг с другом по дороге к остановке. А вечером этого же дня в дверь комнаты общежития, где жила Катя с мамой, постучали – на пороге стоял Коля. Любопытно: молодой человек разыскал девушку, запомнив только начальную букву ее фамилии и зная лишь, что она живет в одном из пяти стоящих рядом общежитий. Причем в нужном не оказалось вахтеров, которые могли дать искомую информацию. Обойдя все остальные, вернулся. Кто ищет…

С того посещения, которое затянулось на несколько часов, показавшихся мигом, все свободное время молодые люди проводили вместе. Но самое необычное произошло через несколько дней. Ребята договорились вместе ехать утром на работу. Екатерина пришла чуть раньше. Когда она увидела приближающегося Николая, чуть не потеряла дар речи. Еще в школе в рождественскую ночь девушка решила погадать. Сон тот, конечно, забылся. Хотите верьте, хотите нет, он всплыл в миг встречи: та же специ­фическая спешащая походка, та же полосатая рубашка…

Препятствия

Не всегда, увы, распахнутые навстречу друг другу сердца могут свободно соединиться. В данном случае преграды чинили Колины родители. Не по вкусу пришлась девица без собственных жилплощади и автомобиля, обычной профессии, которая больших денег не принесет. «Помогли» и молодые родственники, пригласившие в гости, а после раскритиковавшие Катю в пух и прах. Возможно, это был совместный хитроумный и спланированный замысел, принесший паре влюбленных печаль. А может, у этих людей просто общий взгляд на вещи. Недостатки же в любом найти не составит большого труда – ума для этого много не надо.

Результат

Буквально через три с половиной месяца, преодолев мелкие невзгоды и одностороннее, слава богу, сопротивление, молодые люди на заветные слова «Согласны ли вы…» дружно ответили «Да!» и получили паспорта с печатями, на которых был указан номер записи акта о регистрации брака…

От себя

Мне самой предстоит быть свекровью в квадрате. И не хотелось бы, чтобы мои будущие невестки прошли когда-нибудь через мое подобное отношение. Вообще, разве кто-то имеет право вмешиваться в чужие судьбы? Пусть даже решение неправильное, но это ИХ выбор. Конечно, не хочется, чтобы твои дети набивали шишаки. Однако без этого почти не обходится в жизни. Так хотя бы это будут «выпуклости», заработанные по собственному желанию, а не по чьей-то подсказке. Все и так совсем не просто, так стоит ли усложнять бытие навязанной волей? Как говорится, «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь»…

Ольга Хотько.

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