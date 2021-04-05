Живые истории: Предупреждали же – слезы от кареглазых

Все началось, как это часто бывает, совершенно случайно. Ира только окончила среднее специальное учебное заведение в областном центре, уже подыскала место работы и вместе с подругой нашла квартиру.

Как-то с компанией друзей отправилась на дискотеку в соседнее со своим студенческим общежитие от вуза, в котором жили и иностранные студенты. Во время учебы Ирина была частым гостем на подобных мероприятиях, потому успела познакомиться со многими девчонками и парнями.

В этот раз у соседей было немноголюдно: то ли рано пришли, то ли день был не тот. Да и «хозяев» общежития оказалось совсем немного: основную массу танцующих составили девушки из своей общаги, которых новоиспеченная выпускница хорошо знала.

Среди неравномерно двигающихся под современные ритмы был лишь один парень как раз из числа иностранцев. И хотя бытует расхожее мнение, что темноволосые, кареглазые и «загорелокожие» юноши из экзотических для нас стран падки на блондинок, темноволосая Ирина сразу же привлекла его внимание. Фархад какое-­то время просто не сводил с нее глаз. Когда же зазвучала лирическая мелодия, молодой человек решил действовать: незамедлительно направился к девушке и вывел ее на танцпол.

Совместные плавные телодвижения были приятны. Чего совершенно нельзя сказать об общении: выяснилось, что Фархад абсолютно не говорит по-русски. Удалось лишь кое-как познакомиться, да еще темноглазый красавец упросил Иру дать номер телефона. На том, собственно, и закончилось первое «свидание», о котором девушка благополучно забыла.

Однако через пару дней на мобильном высветился незнакомый номер. Первое, что услышала Ирина: «Ира, Фархад!» Потом пошло объяснение на чистом русском – молодой человек через посредника, приятеля Юру, пытался объяснить, как ему понравилась девушка, насколько она его зацепила, и выразил надежду, что она не откажется от встречи и прогулки. Конечно, когда тебе 20 и дело касается области чувств, ты не слишком здравомыслящий, тебя привлекает все новое и необычное. И все же ты не настолько легкомысленный, чтобы совсем забыть об осторожности. Ира согласилась на встречу с условием: она придет с подругой. Фархад тоже обещал привести с собой товарища. На том и порешили.

В назначенный день свидания обстоятельства поменялись: у подруги появились неотложные дела, и Ирина вынуждена была идти на «стрелку» без моральной поддержки. Пришлось звонить Юре, дабы не оказаться одной в компании уже двоих смазливых персов.

При встрече Фархад нежно взял Иру за руку и повел бродить по городу. Надо «отдать должное» нашим людям: встречавшиеся по пути пешеходы не жалели голов, которые от таких «выворотов» рисковали не вернуться в прежнее положение. Люди восточные не так восприимчивы к пристальному вниманию к себе. А представьте, что чувствовала наша молодая особа, когда на нее были направлены едва ли не все взгляды проходивших мимо сограждан!

Так или иначе, общение началось. Правда, изначально было довольно сложно. И причин тут несколько. Во-первых, сначала Фархад не затронул потаенные душевные струнки Ирины, а вызвал лишь небольшую симпатию. Во-вторых, языковой барьер «ставил палки в колеса»: вместо полноценных разговоров по душам, позволяющих разглядеть и понять внутренний мир человека, узнать, что его волнует и беспокоит, получались отдельные вопросы-ответы на английском школьного уровня, а то и просто жесты. В-третьих, обнаружилось, что, как у многих мужчин (особенно восточных), у «горячего парня» присутствовали некоторые диктаторские замашки, на основании которых он считал возможным на какие-то действия или слова «накладывать вето». А может, он просто из своего культурного опыта был убежден, что женщина беспрекословно должна подчиняться мужчине – и все! «Точка, абзац, бай-бай!» Увы, ему не повезло. Помимо того что наши женщины довольно свободны в словах и поступках, у каждой свой индивидуальный нрав. Ира же была девушка свободолюбивая, привыкла всегда рассчитывать только на собственные силы и знания, принимать самостоятельные решения, потому подобное к себе отношение терпеть и не думала. Да и, откровенно говоря, нет в запретах ничего хорошего и правильного. Потому случались периодически между молодыми людьми ссоры мелкие и серьезные. Кстати, и на примирение первой девушка никогда не шла, а ждала таких шагов от юноши.

Кроме того, буквально через неделю после знакомства произошел неприятный инцидент, который мог поставить точку в этих непродолжительных отношениях. На очередном свидании Фархад вдруг спросил: «Ты меня любить?» Как честный человек Ирина отрицательно покачала головой. Молодой человек изменился в лице. Видимо, считал себя настолько великолепным и обворожительным, что даже представить не мог, как это его обаяние и красота кого-то смогли оставить равнодушным. Обозлившись, парень, как в танго партнер партнершу, начал клонить девушку к земле со словами «Скажи, что любить!» и обещанием уронить. На очередное «Нет» он так и сделал. Обида и унизительность ситуации были велики! Ирина поднялась и как отрезала: «Между нами все кончено!» Уходя, она не оглянулась ни на «Прости!», ни на «Постой!». И тут же удалила его номер телефона из записной книжки…

Прошла еще неделя, и в телефонной трубке вновь раздался голос Фархада. На этот раз мягкий, податливый, нежный и почти плачущий. Теперь уже не звучало ничего даже слабо напоминающего требование. А слово «скажи» должно было лишь подтвердить, что он прощен и получил еще один шанс.

Таким и стал итог разговора с юношей, мольбы которого растопили мягкое девичье сердце…

Через некоторое время Ира с подругой переехали на другую квартиру. Здесь Фархад бывал очень часто, можно сказать, практически жил. Вот тут девушка и поняла, что пропала: парень интересен ей, хочется видеть его, говорить с ним… Его русский стал лучше. Он начал знакомить девушку со своими культурой, музыкой. Иногда угощал национальными блюдами, которые были настолько специфичны по вкусовым качествам, что от Иры потребовались титанические усилия, чтобы проглотить ее, дабы не оскорбить чувства иранского «повара». Словом, мудрая и тактичная девушка решила в последующем готовить сама «проверенную» еду. Ее вот парень уплетал с огромным удовольствием. Возможно, он этого и добивался? – Классно же без усилий и денежных вложений со своей стороны плотно и вкусно покушать! Надо еще заметить, что за все время отношений персидский «царь» ни разу не сводил возлюбленную-славянку ни в кино, ни в театр, ни в кафе… Хочется по этому поводу вспомнить цитату знаменитого Ипполита из «Иронии судьбы…», как нельзя точно подходящую к ироничной характеристике персонажа и моей истории: «Все это, конечно, потому что он человек высоких моральных устоев!»

Но это лирическое отступление. Вернемся на кухню, в прямом смысле слова, съемной квартиры в один из вечеров. Молодые люди вдвоем готовили ужин, как вдруг Фархад внимательно посмотрел на подругу и выдал: «Я уезжаю домой! Мы должны расстаться!» Никакой гром среди ясного неба не сравнится с эмоциями и мыслями, роем пронесшимися в сердце и голове Ирины и, казалось, пробившими несчастную девушку насквозь. Целый год была сказка, и вдруг? Не сразу могла принять и поверить. Начала уговаривать: «Подумай! Ты что, зря деньги на учебу выбросил? А как же я?» Возлюбленный был непреклонен…

Произошедшее совершенно снесло Ире крышу. Гордая девушка забыла о чувстве собственного достоинства, отсутствие которого раньше осуждала в других, и стала названивать «персику» в надежде, что это просто его неудачная шутка или глупая проверка чувства, что все образуется и станет, как говорят в волшебных рассказах, «лучше прежнего». Даже признания не помогли вернуть любовь, которую, было ощущение, Ирина себе вообразила. Она ждала дискотек, на которых надеялась встретить человека, помутившего рассудок и перевернувшего душу. На одной танцевальной вечеринке девушка действительно увидела Фархада и даже заставила его выйти для выяснения отношений. Однако и это не принесло ожидаемого результата.

А когда позвонила одна из подруг и сообщила, что видела «зазнобу» с длинноногой блондинкой, Ира предприняла решительные действия. В общежитии, где жил иранец, у нее была хорошая знакомая. Ее девушка уговорила помочь туда пройти. Успешно преодолев препятствие в виде старушки-вахтера, леди, представлявшая из себя в это момент комок нервов, направилась прямиком в крыло «иранской диаспоры». Комната бывшего поклонника была заперта. После нескольких непрекращающихся настойчивых стуков Фархад не выдержал. Когда в дверях он увидел Ирину, был, мягко говоря, ошарашен. Согласился выслушать, но в комнату незваную гостью не только не пригласил, но даже не пустил (возможно, в этот миг там находилась та самая с ногами от ушей). А разговор, естественно, не принес никаких изменений…

Пожалуй, описывать Ирины страдания нет смысла. Но лишь они начали немного утихать, Фархад позвонил и попросил о встрече. Не помня себя от счастья, молодая особа бросилась за готовки-уборки и прихорашиванию к приходу друга. Приехал, поужинали (со всеми вытекающими), и тут звонит ему приятель и зовет срочно приехать. Ира осознала всю коварность плана, почувствовала полное опустошение и решила, что этот человек больше не появится в ее жизни. С тех пор, как бы ни было больно и тоскливо на душе, старалась гнать мысли о нем, общалась с другими ребятами, всецело занимала себя работой и увлечениями. И когда Фархад появился в очередной раз, ответила безапелляционным «НЕТ!!!» А через какое-то время познакомилась с парнем, сумевшим найти к ней «ключик».

Миша показался ей добрым и податливым, он стал ей «бальзамом на душу». Вскоре молодые люди поженились и переехали в другой город. Что ж, время и новая любовь лечат…

Но мимолетная встреча все же произошла. Приехав в областной центр на одну из сессий (девушка поступила в вуз), Ирина как-то проходила под окнами той самой общаги. И вдруг услышала знакомый до боли тембр: «Эй, дэвушка!» Молодые люди безотрывно смотрели друг на друга минут десять. Вот это прощальный взгляд…

P.S. Когда-то Ира ехала в электричке. Напротив сидела женщина и пристально на нее долго смотрела, а потом произнесла: «Остерегайся кареглазых! От них тебе будут только слезы и горе!» Она оказалась гадалкой, читающей по глазам…

Ольга Хотько.