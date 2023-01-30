Живые истории: Поцеловать не хочется дочки своей глаза?

Когда мне рассказали эту историю, стало как-то тоскливо на душе. От итога (хотя, как показывает жизнь, возможно, у отношений еще будет продолжение). От эмоций, так реалистично переданных в повествовании. От печального слога, которым были описаны чувства и переживания.

Постараюсь своими словами передать счастье и трагизм этой love story, как правило, переплетающиеся в жизни и делающие ее чарующей, необыкновенной, полной, радостной и печальной одновременно. Словом, это мой пересказ истинной, как и должно быть, веселой и грустной, сносящей крышу и опускающей на грешную землю, обычной и нереальной любви.

Быль невольно вызвала ассоциацию с нестареющей картиной «Любимая женщина механика Гаврилова», где несравненная Людмила Гурченко ждет, вспоминает, страдает, пытается крепиться, изображая сильную особу, ищет и любит. Правда, у того романа концовка была оптимистичная. Чего вовсе не скажешь о связи Ляли с Леней.

Началось все банально – со знакомства в социальной сети и предложения как-нибудь совместно выпить кофейку в одной из многочисленных местных кофеен. Но следует предварительно сделать немаловажную ремарку: оба со штампами в паспортах и солидным багажом: у него – дочь, у нее – два сына. Согласитесь, уже непростое начало. Многие даже, наверное, подумали, что продолжать не стоит. Возможно, дорогие читатели, вы и правы. Однако жизнь – штука непредсказуемая: в ней есть то, что в своей сказке небезызвестный Леонид Филатов назвал «чего не может быть». В этом и прелесть бытия, и его трагизм, и его веселость, и его печаль. Словом, время и место встречи (точнее, свидания), которые, как известно, изменить нельзя, с «типажом инженера из советских времен», как сказала себе Ляля, увидев несколько фото молодого человека на его страничке в «ВКонтакте», были назначены.

Девушку ожидал долговязый парень с длиннющими ногами в сером пальто. Взгляд из-под очков светло-зеленых близко посаженных глаз показался ей обеспокоенным и взволнованным, умным и серьезным. У Ляли изменились обстоятельства – срочно надо было бежать по рабочим делам. Поэтому она пришла, чтобы извиниться за то, что не получится сходить выпить ароматного бодрящего напитка. Кроме того, даже соглашаясь на ничего не значащую встречу, убедила себя в том, что ничего не будет и быть не может. Да и согласилась-то на рандеву лишь по совету подруги, убедившей, что отвлечься от неудавшейся и пустой семейной жизни можно лишь «клин клином» – завязав новые отношения, хотя бы мимолетную интрижку.

Парень же, назвавшийся ИП со свободным рабочим графиком, предложил сопровождать молодую женщину по служебной надобности. В автобусе молодые люди беседовали о пустяках – на общие темы, мило улыбаясь друг другу. Когда же городской транспорт стал приближаться к пункту назначения, Ляля, взглянув на Леню, подумала: «Нет, длиннющий, у тебя нет ни единого шанса! И зачем я попусту теряю время? А он? Да, пора сматываться!» Но ее новый знакомый всем своим видом давал понять, что никуда не спешит, что девушка его заинтересовала и явно произвела впечатление (как все-таки легко зажечь в мужчине искорку платьем-свитером, облегающим пальто и высокими сапогами!). Но сказать напрямую не позволило воспитание. Молодая особа решила посмотреть, что же будет дальше. А вот люди, к которым Ляля пришла по работе, приняли ее за помощницу Лени, потому весь «удар» сконцентрировали на мужчине. Тот на редкость легко принял правила игры и со всей серьезностью участвовал в действе, даже пытался вносить некие предложения, чем вызывал внутренний девичий смех. Потом были проводы до маршрутного такси и напоминание молодого человека об отменившемся посещении кофейни. Ляле хотелось честно сказать: «Да вряд ли когда-нибудь сходим». Но девушка промолчала. Когда же «маршрутка» уже отъезжала от остановки, почему-то выглянула в окно. Леня шагал в противоположную движению сторону, нервно (это Ляля отлично заметила) затягиваясь и выпуская сигаретный дым.

В следующий раз молодой женщине снова надо было отлучиться по служебным делам. Полушутя, полусерьезно она предложила новому знакомому «традиционно» сопровождать ее. Мужчина с энтузиазмом откликнулся. Изрядно вымокнув под дождем, но решив все рабочие моменты, парочка направилась в близлежащее заведение с надписью «Кофе». Оставив молодого человека заказывать, девушка направилась в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. Ее возвращение взволновало спутника, который вскочил с места и ударился головой о свисавший с потолка светильник. Но лишь спустя полгода Леня признался, что в тот миг Ляля была прекрасна, он не мог отвести от нее взгляд. А молодая женщина была словно зачарована его руками. «Я никогда таких не видела: большие ладони с длинными, как у пианиста, пальцами выписывали в воздухе тысячи жестов, как в фильме для глухонемых. Руки были перевиты тысячами вен – жилистые, сильные. Этим рукам хотелось верить. Хотелось, чтобы они крепко обняли». Собеседники делились чем-то внутренним, сокровенным, но о личной жизни не произнесли ни слова. При провожании до остановки юноша не пытался ни обнять, ни поцеловать, и девушке подумалось: «Что нужно от меня этому мужчине?»

Потом была активная переписка, комментарии и лайки в соцсети (вообще, надо сказать, все отношения были в большом количестве загромождены виртуальным общением). Однако Ляля почувствовала, что ей как будто уже чего-то не хватает. И поняла: глаза в глаза. Но в «ВК» девушке как-то понадобилась помощь. Леня предложил привлечь к голосованию друзей, упомянул хорошую знакомую, которая наверняка не откажет. Это не было приятно молодой женщине, и в голову внезапно прокралось: «Не хочу отдавать его никакой знакомой! Хочу оставить его себе!»

А через неделю Ляля позвонила после работы по уже знакомому номеру. Ответ не последовал. Снова вспомнилась «знакомая» и взыграла гордость – срочно домой! Уже собралась тормознуть нужную «маршрутку», как вдруг зазвонил телефон. Узнав, где сейчас девушка, Леня взволнованно произнес: «Стой на месте! Буду через пять минут!» При встрече после традиционного «Привет!» он признался: «Знаешь, кофе в той кофейне был дрянной. Вообще я хочу пить кофе только с тобой!» Значит, знакомая действительно была. Зато прошедшее время в этой фразе – явная победа. Но вместо кофе в тот вечер были прогулка по берегу реки и предзнаменование (именно так впоследствии представлялось молодой женщине) в виде завораживающей и одновременно пугающей огромной кроваво-красной луны. А еще свидание, затянувшееся до утра, принесло прикосновения друг к другу, страстные поцелуи и последующие сомнения мужчины все в той же соцсети:

«Не будем торопиться: мне самому еще нужно оттаять и вспомнить, как это бывает…»

Дальнейшая виртуальность помогала лучше узнать друг друга. Над некоторыми признаниями (это уже авторское замечание) следовало призадуматься. Например, что «однажды неделю с фингалом ходил после честного признания другу в своей неискренности» или что «интеллигент» – ругательное слово». Но, кажется, Лялю все эти «мелочи», практически кричащие о сути молодого человека, совсем не интересовали. Ее неодолимо тянуло к мужчине, который читал Довлатова…

После «речной» прогулки девушка слегла, а юноша пришел ее навестить. Они уже знали о наличии у обоих детей и обсудили незаладившиеся браки. Хотя все это отошло на второй план, словно бы стало чьей-то чужой проблемой. Правда, Леня рассказал, что жил с женой хорошо, но вдруг (!) она ушла к другому. Супруг долго пытался ее вернуть, но ничего не вышло. И на этом молодая женщина не сконцентрировалась в мыслях. Видимо, была уверена в том, что с ней-то все будет по-другому. Даже по интонации своего нового ухажера не заметила, что он по-прежнему грезит своей благоверной. Да и резкий уход супруги без причины не вызвал у нее каких-либо сомнений…

У влюбленных начались страстные встречи и не менее чувственная переписка. А Ляля решила для себя, что именно такой должна быть ее настоящая жизнь. Ведь теперь она не только отдает, но и получает в ответ нежность, ласку, заботу. Что с того, что муж (которого, к слову, она когда-то сильно любила, но который, надо полагать, не ответил ее «душевным» требованиям) умолял попробовать начать все с начала, взывал к святому материнскому долгу и тому, что отцом для мальчиков все равно останется он. Какое все это имеет значение, когда рядом тот самый! С ним ярче краски, смешнее шутки, лиричнее песни… Да и просто мозг затуманен, а на глазах пелена.

Так было несколько счастливых, розовых, месяцев. Но однажды произошло непредвиденное: тест показал нежданные две полоски. Конечно же, Ляля поспешила обрадовать любимого мужчину. После некоторой паузы, логичной по причине неожиданности сообщения, Леня мягко произнес: «Не волнуйся, я вас не оставлю». Однако эти слова так и зависли в воздухе пустым обещанием. Поначалу надежда все же оставалась, но постепенно, медленно, по крупицам, таяла. Вот тут и внимательность появилась к словам приятельниц о том, что периодически встречали его с разными молоденькими длинноногими особами. А потом и еще новость пришла: супруга Лени (с которой он, кстати, развелся) должна вот-вот родить еще одну дочку. И тут возникло уже собственное Лялино предположение: уж не собирается ли ее зазноба вернуться в семью? Но самое противное, что мужчина стал строить домыслы относительно того, что будущей многодетной матери не отец нужен для ребенка, а деньги. Несмотря на все эти «засады» буквально со всех сторон, не было и мыслей об избавлении от беременности. Но. «Именно в тот момент, когда внутри все затрепетало, и жизнь, как в далеком детстве, стала похожа на праздник. Где не надо ждать до завтра, где все хорошо сейчас. Все так, как и должно быть. Каждый день – лучший. Когда внутри зародился еще один человек… Ты сделал аборт нами. Как будто нас и не было. И все осталось в прошлом», – записала Ляля в своем дневнике. Наверное, комментарии здесь излишни.

P.S. Малышка растет, становится все больше похожей на папу, который даже не захотел ее увидеть и прижать к себе. Как знать, возможно, через годы к нему придет осознание того, что же он потерял. И на свет родится новая песня с содержанием, похожим на «Здравствуй, чужая милая»…

Ольга Хотько.

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