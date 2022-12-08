Живые истории: Первая детская

Говорят, первая любовь не забывается никогда и оставляет рубец на сердце, если (а, как правило, она редко заканчивается чем-то серьезным) в итоге не приносит долгожданного счастья. Героиня моего рассказа с этим совершенно не согласна и утверждает: все забывается, залечивается временем и ничего трагедийного в душе не оставляет. Сейчас же вспоминает те страсти без дрожания в голосе, спокойно, даже с юмором – над собой тоже надо уметь посмеяться.

Итак. Валя училась в девятом классе, Юра ходил в одиннадцатый – фактически дети. В 15 большой серьезности в голове маловато, зато легкомысленности навалом, как и стремления много отдыхать и развлекаться. А где же молоденькой девчонке хорошо провести время как не на дискотеке, куда позвали подружки.

Намарафетились, нарядились во все самое лучшее и отправились в клуб. Здесь все было в новинку, ведь это был Валин первый «выход в свет»: непривычная обстановка, множество новых лиц, внимание со стороны противоположного пола, которое не заставило себя долго ждать.

Мальчишка, громко рассказывавший друзьям какую-то веселую историю, как бы невзначай посматривал в сторону девочки. Она это заметила, но не придала никакого значения. А тут медленный танец. И вот уже хохотун рядом с Валей, интересуется: «Откуда? Куда? Зачем?» После танца исчезает, так же внезапно появляется откуда-то, снова исчезает. Словом, неуловимый и загадочный.

Когда танцы в этот вечер подошли к концу, девчачья компания засобиралась домой, в этот момент на горизонт снова выплыл Юра и предложил проводить. Проводы растянулись до утра. Он был компанейский, шутил, рассказывал интересные истории. Так увлек, что никто не заметил, как быстро летит время, и даже совершенно не подумал о том, какое расстройство доставит подобное поведение родителям. Когда подошли к Валиному дому, там у дверей в жутком волнении стояла мама девушки, которая только и смогла выговорить: «Где ты ходишь?» Конечно, сейчас подобного бы Валя не допустила, а тогда детский эгоизм совсем затмил совесть и здравый смысл. Да и какой здравый смысл может быть там, где дело касается чувств? Это теперь, когда у самой есть дочь, наверное, представляется, как бы чувствовала себя на мамином месте, тогда же думала только о себе и своем желании побыть дольше с понравившимся пареньком.

После этого стала рваться на дискотеки, чтобы увидеть молодого человека. И буквально во вторую встречу Юра сказал: «Давай встречаться!» Валя согласилась: «Можно попробовать». Так все и завертелось. Один раз родители уехали к бабушке, а на Валю оставили младшую сестренку. Долгие уговоры подруги и по совместительству одноклассницы привели к желаемому результату – она согласилась посидеть с Валиной сестрой, пока та пойдет на танцы и повидается с кавалером. Но это было полбеды: заклинило замок, пришлось на щеколду закрываться изнутри и лезть через окно – никакие препятствия не останавливали. И надо же было увидеть эту сцену Юре, а потом пару месяцев подкалывать девушку.

Молодой человек познакомил Валю со своими одноклассниками и друзьями. Кстати, его мама была директором школы, его же пай-мальчиком назвать было сложно. Во-первых, весьма эмоциональный. Во-вторых, ревнивец ужасный, чуть ли не к столбу мог ревновать, причем без выяснения мог ударить потенциального соперника. Кстати сказать, даже с девочками не церемонился, запросто трясанул как-то довольно сильно девицу Свету, положившую на него глаз и хотевшую устроить с Валей разборки (чем, конечно же, отбил всякое желание «подпрыгивать» на разлучницу). Возлюбленную, правда, не ударил ни разу, зато забор ломал не раз, бил стекла в подъезде. А однажды она поехала в деревню на дискотеку, и Юра ждал ее возле дома до пяти утра. Девушка так и не появилась, за что от его злости пострадал почтовый ящик, а на двери квартиры возникла надпись неприличного содержания. Как-то после дискотеки выяснилось, что Валина куртка осталась в клубе. Юра выбил стекло, залез и забрал ее. Словом, многое в поведении молодого человека явно не тянуло на идеальность, и стали закрадываться сомнения: «А герой ли это моего романа?» Несмотря на балагурство, умение играть на гитаре и водить мотоцикл (что, естественно, не могло не привлекать девиц), отношения постепенно стали напрягать, были мучительными. Не спас их и отлично подготовленный Валин 17-й день рождения с шашлыками, большим количеством друзей, подарком в виде огромного плюшевого льва.

А однажды на Ивана Купалу, попавшего на субботу, молодежь всю ночь жгла костры, прыгала через них, и Юра проводил подругу домой под самое утро. Ребята шли в обнимку, болтали и смеялись. А в понедельник на школьной линейке, где хвалили отличников и воспитывали тех, у кого были проблемы с учебой, пропесочили Валю за то, что до утра гуляет с молодым человеком, еще и обнимается. Оказывается, тем утром ее увидела учитель русского языка и литературы, провожавшая на учебу дочку. Она негодовала, ее поддержали остальные учителя и руководство школы, заявив, что ничего путного из девушки не выйдет, чуть ли не крест на ней поставили.

А потом вдруг Юра стал ездить на мотоцикле к другой девочке (я уже упомянула Свету), может быть, чтобы позлить Валю, возможно, с другой целью. Светлана запала на парня, считала, что она гораздо достойнее соперницы, и как-то попросила: «Отдай мне его, я его так люблю!!!» Недолго думая Валя выпалила: «Да забирай!» Юра оказался в то мгновение поблизости и, разумеется, фразу эту услышал. Психанул, рассердился. Девушка же (хотя изображать гордыню было непросто) сделала вид, что вообще не знакома с Юрой. А Света любыми способами хотела доказать, что лучше Вали и парень должен быть с ней. Даже в один конкурс с девушкой влезла и быстрее нее почистила картошку. Естественно, такие детские проявления смешили Валю, а не сердили. А через две недели Валиного игнора Юра сдался: явился с повинной, принес игрушку с признанием в любви и букет роз. Так как до этого девушке никто розы не дарил, сердце ее растаяло, и молодой человек был прощен.

В общем, пара пребывала в маете: встречались, разбегались, снова сходились, расставались. Возможно, потому что в Юре сочетались вещи несовместимые – благородство и вспыхивание до костра за одну секунду. Например, однажды спас подругу от огромной собаки, выскочившей из подворотни, при этом пострадал сам – псина таки оставила на нем зубастую метку. Или один раз ждавшая его с поздней дискотеки мама стала кричать и ругать сына, взывать к его совести, загонять домой, а он все равно ослушался и пошел провожать Валю. В другой день поехал за покупкой для девушки. Ей было очень приятно, что она не одна, а кто-то помогает выбрать, советует.

В то же время пытался проводить лучшую подругу. Когда Аня сказала об этом Вале, та решила все выяснить у парня. Оказалось, он просто хотел расспросить ее о чувствах подруги, ведь она о любви молодому человеку никогда не говорила. Еще подсылал лучшего друга к Вале все с той же целью. Одним словом, Юра представлял собой ходячее противоречие, девушка даже нередко испытывала страх, так как не знала, как может повести себя возлюбленный.

Через какое-то время совсем все стало невесело. Валя не понимала, но чувствовала: что-то не так. Потом поинтересовалась у друга: «А что с Юрой?» Ответ был прост: «Ты разве не знаешь? Он давно встречается с Викой!» Это, к счастью, не стало чем-то сердцеразрывающим. Отношения без всяких разборок сошли на нет, завершились абсолютно логичным ничем.

Возможно, Юре надоела «детскость» отношений, ему захотелось чего-то «взрослого». Кто теперь разберется?

Без слез не обошлось. Вале хватило месяца. За это время она поняла, что даже не хочет ничего о нем узнавать. Подруги пытались рассказывать новости о Юре, а девушка чувствовала, что эта информация пустая и ей совершенно не нужна. Пропало и непреодолимое желание увидеться.

Правда, увидеться однажды довелось. Валя уже была замужем, родила дочку, приехала в гости к родителям. Чтобы немного развеяться от домашних забот, решила сходить на танцы. Юра подошел, пригласил на танец, предложил поговорить, повспоминать. Весь вечер ребята спорили о том, кто кого бросил, смеялись. А перед домом молодой человек вдруг полез целоваться. Пришлось напомнить ему, что можно, конечно, с помощью суперклея и разбитую вазу склеить, да только целой она уже все равно не будет. А заодно провести воспитательную беседу о вредности приставаний к замужним женщинам…

Ольга Хотько.

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