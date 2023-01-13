Животноводы Бобруйского района плюсуют в производстве молока

В Бобруйском районе наращивают производство молока, сообщили в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. На 1 января 2023 года в сельхозорганизациях района насчитывалось 25 215 голов крупного рогатого скота (101,3% к уровню предыдущего года), в том числе 8 453 коровы. Производство молока в сельхозорганизациях за 2022 год составило 39 555,3 тонны (103,1%), реализация молока — 35 817,8 тонны (104,8%).

Средний удой молока от коровы за прошлый год составил 4610 кг, что выше уровня 2021 года на 264 кг. В разрезе хозяйств наибольшая продуктивность дойного стада достигнута в филиале «Воротынь» ОАО «Бобруйский завод ТДиА» — 7 708 кг (темп роста 101,2%), филиале «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик Агросервис» — 6 686 кг (104,5%).

Выращивание крупного рогатого скота в 2022 году составило 3 618,7 т (117,2%) к уровню 2021-го. Среднесуточные привесы КРС т за прошлый год составили 602 г (117,3%).

По материалам mogilevnews.by.