Жителям Нидерландов раздают таймеры для сокращения времени приема душа
13 0
В Нидерландах призывают людей сокращать время приема душа до пяти минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Местные власти одной из провинций Нидерландов начали раздавать жителям таймеры. С точки зрения управляющих органов, это должно подтолкнуть людей к экономии горячей воды во время принятия душа, что в свою очередь поможет сократить потребление газа в стране.
Европейские страны в феврале этого года ввели против России несколько пакетов санкций и взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
«Белгоспищепром»: на хранение для внутреннего рынка заложат на 20 тыс. т сахара больше
-
Моченые яблоки, маринованный чеснок и корейская морковка: в Кировском райпо делают соленья на зиму
-
Жителям Нидерландов раздают таймеры для сокращения времени приема душа
-
По программе «Семейный капитал» открыто более 117,7 тыс. депозитов
-
В Беларуси уточнили порядок освобождения юрлиц и ИП от уплаты пеней