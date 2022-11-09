Жительница Бобруйского района демонтировала и продала дом родственников

Жительница Бобруйского района разобрала и продала дом своих родственников и их имущество. По данному факту Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о краже в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, 1 ноября в правоохранительные органы поступило заявление о хищении имущества, в котором 57-летняя женщина сообщила, что пока они с мужем проживают в России, их дальняя родственница распродала все имущество с их приусадебного участка, в том числе хозяйственную постройку и забор.

Установлено, что 45-летняя жительница Бобруйского района, найдя ключи в доме умершей в 2020 году матери, периодически наведывалась на территорию приусадебного участка, принадлежавшего родственникам. Поскольку те долгое время не приезжали, женщина воспользовалась их отсутствием и постепенно распродавала имущество. "Инструменты, газонокосилку, триммер, бетономешалку и мебель она реализовала через виртуальную торговую площадку, затем пошли в ход строительные материалы, из которых был построен приусадебный домик, и заборное ограждение", - рассказала Татьяна Старосотникова.

Из-за образовавшегося на участке пустыря и беспорядка с владельцами дома связалась администрация сельисполкома, так как из-за демонтированных дома, фундамента и забора он стал небезопасным для местных жителей.

На просьбу родственников прислать фотографии их домовладения жительница Бобруйского района прислала снимки, сделанные ранее, говоря, что фотографии были сделаны в этот же день. На самом же деле хозяева до этого уже получили фотоотчет от администрации сельисполкома. Вернувшись в Беларусь, они обнаружили отсутствие дома, а также полный беспорядок на участке.

Следователем допрошены потерпевшая, свидетели и подозреваемая. Во время допроса фигурантка рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. Установлено, что ее действиями родственникам причинен ущерб на сумму почти Br50 тыс. Фигурантка ранее судима за мошенничество и присвоение имущества. В отношении 45-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере" УК. Следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу.