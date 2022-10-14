Жительница Бобруйского района Алла Хандецкая получила орден Матери из рук главы области

Торжественный прием по случаю Дня матери прошел сегодня в Доме культуры области. В мероприятии приняли участие 30 матерей со всех уголков Приднепровского края. Пять многодетных матерей, родивших и воспитавших пять и более детей, получили из рук председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко высокую награду — орден Матери. Среди них — Алла Хандецкая, жительница пос. Туголица.

Поздравляя женщин с Днем матери, губернатор отметил, что в Могилевской области проживает около 12 тысяч многодетных семей. И только за 8 месяцев этого года в регионе появилось на свет свыше 5 тысяч малышей.

— Сегодня всесторонняя поддержка материнства и детства, увеличение числа многодетных семей являются одной из главных задач государственной политики. Пусть материнское счастье будет бесконечно, а детские улыбки радуют наших женщин. Ведь пока живы наши матери, мы всегда будем оставаться детьми, — резюмировал Анатолий Исаченко.

Глава региона поблагодарил всех женщин за то, что они делают для своих детей и будущего нашей страны.