Жительница Бобруйского района Алла Хандецкая получила орден Матери из рук главы области

Поздравляя женщин с Днем матери, губернатор отметил, что в Могилевской области проживает около 12 тысяч многодетных семей. И только за 8 месяцев этого года в регионе появилось на свет свыше 5 тысяч малышей.
— Сегодня всесторонняя поддержка материнства и детства, увеличение числа многодетных семей являются одной из главных задач государственной политики. Пусть материнское счастье будет бесконечно, а детские улыбки радуют наших женщин. Ведь пока живы наши матери, мы всегда будем оставаться детьми, — резюмировал Анатолий Исаченко.
Глава региона поблагодарил всех женщин за то, что они делают для своих детей и будущего нашей страны.