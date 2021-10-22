Жительница Жлобина поверила брокерам-мошенникам и лишились 20 тыс. евро

Жительница Жлобина поверила мошенникам из брокерской фирмы и лишились более 20 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Сейчас никого не удивить навязчивой рекламой о фееричных заработках в интернете. Каждый день в правоохранительные органы по всей республике обращаются граждане, которые столкнулись с интернет-мошенниками. Жительница Жлобина также в надежде приумножить свой капитал нашла в интернете брокерскую фирму, которая обещала неимоверный заработок на фондовой бирже при небольших вложениях с ее стороны. В ходе переписки в мессенджере из call-центра брокерской фирмы уговаривали женщину внести небольшой депозит в размере 250 евро, чтобы попробовать себя в роли трейдера-инвестора, - рассказали в УВД. - Далее мошенники продолжали со всей серьезностью заваливать жлобинчанку околобиржевыми терминами и разводить ее на более серьезные инвестиции. В общей сложности женщина перевела мошенникам более 20 тыс. евро".

Параллельно с обработкой по телефону жертве предоставлялся муляж торговой платформы, на которой бегали циферки, росли и падали графики, изменялся счет. Это была лишь подделка, которая полностью контролировалась самими аферистами и не имела никакого отношения к трейдингу. Когда женщина попыталась вывести деньги из брокерской фирмы, преступники просто не дали ей этого сделать, так как полностью контролировали ее так называемый счет. Женщина поняла, что ее попросту обманули, и обратилась в органы внутренних дел.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

"Важно проверять, куда именно вы переводите свои деньги. К сожалению, в нашей стране люди даже не анализируют отзывы о той или иной компании в интернете. Чем и пользуются финансовые мошенники всех мастей", - добавили правоохранители.