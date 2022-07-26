Жительница Могилева обманула приятельницу, которая взяла для нее кредит на 3600 рублей

В милицию с заявлением обратилась 48-летняя могилевчанка и рассказала, что ее приятельница обманом завладела 3600 рублей.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, сыщики выяснили, что деньги у заявительницы взяла 51-летняя продавец одной из организаций города.

- Местная жительница попросила приятельницу оформить несколько кредитов на свое имя, которые женщина обязалась погасить в кратчайшие сроки. На вопрос, почему она не может взять кредит на себя, приятельница рассказала о своей маленькой зарплате, которая не позволяет взять необходимую сумму. После, завладев чужими деньгами, могилевчанка стала тратить их на различные личные нужды. Когда пришло время внести первый платеж, она перестала отвечать на звонки приятельницы, взявшей для нее деньги в кредит, - рассказала Елена Симонова.

Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by