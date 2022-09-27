Жительница Могилева лишилась более 600 рублей
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41-летняя жительница Могилева лишилась более 600 рублей.
Как сообщили в УВД облисполкома, на мобильный мессенджер женщине поступил телефонный звонок от якобы представителя правоохранительных органов.
- Звонивший сообщил, что неизвестное лицо совершает попытки несанкционированного доступа к ее банковскому счету, после чего под видом оказания помощи в изменении паролей убедил потерпевшую установить на свой мобильный телефон приложение AnyDesk. Таким образом, получив полный доступ к мобильному телефону гражданки, злоумышленник завладел паролями к ее интернет-банкингу и похитил с ее банковского счета 615 рублей, - рассказали в ведомстве.
По сведениям управления уголовного розыска УВД облисполкома, за 8 месяцев указанным способом злоумышленники завладели деньгами 46 граждан.
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