41-летняя жительница Могилева лишилась более 600 рублей.

Как сообщили в УВД облисполкома, на мобильный мессенджер женщине поступил телефонный звонок от якобы представителя правоохранительных органов.

- Звонивший сообщил, что неизвестное лицо совершает попытки несанкционированного доступа к ее банковскому счету, после чего под видом оказания помощи в изменении паролей убедил потерпевшую установить на свой мобильный телефон приложение AnyDesk. Таким образом, получив полный доступ к мобильному телефону гражданки, злоумышленник завладел паролями к ее интернет-банкингу и похитил с ее банковского счета 615 рублей, - рассказали в ведомстве.

По сведениям управления уголовного розыска УВД облисполкома, за 8 месяцев указанным способом злоумышленники завладели деньгами 46 граждан.

mogilevnews.by