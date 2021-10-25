Жительница Минского района стала жертвой мошенников и лишилась более Br9 тысяч

Жительница Минского района стала жертвой мошенников и лишилась более Br9 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На минувшей неделе в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств обратилась жительница Минского района, которая из-за действий мошенника лишилась более Br9 тыс.", - рассказали в УВД.

62-летней гражданке в мессенджере Viber с использованием абонентских номеров с кодом +371, +370, а также одного абонентского номера оператора сотовой связи Беларуси поступил телефонный звонок от якобы сотрудника банковского учреждения, который уведомил женщину, что на ее имя оформлена заявка на кредит и осуществил переадресацию на другого "специалиста". Тот в свою очередь сообщил, что если не действовать прямо сейчас, то можно лишиться всех денежных средств, хранящихся на банковской платежной карточке. Он предложил защитить денежные средства заявительницы от так называемых мошеннических действий путем перевода денежных средств на резервный банковский счет. По указанию мошенника жительница Минского района установила на свой телефон мобильное приложение удаленного доступа AnyDesk и сообщила числовую комбинацию из приложения. Таким образом мошенники получили доступ к мобильному телефону потерпевшей и могли наблюдать за происходящими на устройстве процессами.

Затем злоумышленник попросил женщину зайти в мобильное приложение "М-Банкинг", чтобы убедиться, не списали ли мошенники денежные средства с банковских карточек и не изменили ли персональные (паспортные) данные заявительницы. Злоумышленник уведомил женщину, что переведет денежные средства на резервный расчетный счет с целью сохранности имущества гражданки. На это действие жительница Минского района дала согласие, после чего на ее мобильный телефон поступили СМС-сообщения, содержащие 3D-secure коды подтверждения операции. Этими кодами мошенник завладел благодаря мобильному приложению удаленного доступа AnyDesk. Таким образом неустановленное лицо похитило денежные средства с 3 банковских платежных карточек в размере более Br2 тыс.

На следующий день этой же женщине на Viber поступил звонок от якобы представителя Белорусской ассоциации банков, которая в процессе разговора уведомила женщину о наличии заявки на кредит в одном из банков и соединила потерпевшую с лжесотрудником правоохранительных органов. В ходе дальнейшего разговора жительнице Минского района предложили "изобличить мошенников среди сотрудников банковских учреждений". "Злоумышленник указал, что потерпевшей необходимо оформить на свое имя кредит в банке, при этом отметил, что если сотрудники оформят, значит, это мошенники, поскольку на ее имя в этом банке якобы уже есть заявка на кредит и добросовестные сотрудники никогда не оформят его при наличии такого типа заявки. Также мошенник попросил потерпевшую не сообщать о разговоре представителям банка, поскольку мероприятие проводится секретно и она может помешать его проведению, а информация, которую потерпевшая может сообщить, попадет в руки мошенников. Жительница Минского района оформила на свое имя кредит на сумму Br7 тыс. Когда женщина вышла из отделения банка, мошенник предложил потерпевшей аннулировать кредит и попросил вновь установить мобильное приложение удаленного доступа AnyDesk на мобильный телефон жертвы. После этого с расчетного счета жительницы Минского района похитили денежные средства в размере Br7 тыс.", - добавили в УВД.

Правоохранители не рекомендуют отвечать на подозрительные звонки, в том числе звонки в мессенджерах, совершенные с использованием зарубежных абонентских номеров. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте неизвестным личные данные, а также данные банковских платежных карточек, логин и пароль доступа к различным сервисам, коды подтверждений, полученные в виде СМС-сообщений. "Не спешите выполнять то, что просит собеседник. Мошенники очень избирательны и убедительны. Банковские работники никогда не используют интернет-соединения для связи с клиентами и не просят сообщить конфиденциальные данные для доступа к карт-счету, не убеждают под различным предлогом оформлять кредит. Не устанавливайте на свое устройство никаких приложений по просьбе неизвестных вне зависимости от того, какую функцию выполняет указанное приложение", - подчеркнули в УВД.