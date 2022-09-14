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Происшествия

Жительница Хотимска заблудилась в лесу и повредила ногу: на помощь пришли спасатели

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Жительница Хотимска заблудилась в лесу и повредила ногу: на помощь пришли спасатели

13 сентября в 07-10 41-летняя жительница Хотимска позвонила в службу спасения и сообщила, что она заблудилась в лесу. Женщина рассказала, что 12 сентября около 21-00 она  вышла из агрогородка Беседовичи в г.п. Хотимск через лес, заблудилась, повредила ногу и не может выйти.
Для поисков были задействованы спасатели, работники милиции, медики.
Через два часа после сообщения о происшествии, потерявшаяся была обнаружена работником Хотимского РОЧС  Андреем Луцаевым в лесном массиве в 300 метрах от агрогородка Беседовичи. После осмотра работниками скорой медицинской помощи женщина госпитализирована в УЗ «Хотимская ЦРБ».

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