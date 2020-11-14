Жительница деревни Турки стала ангелом-хранителем для заплутавшей пожилой бобруйчанки

Жительнице деревни Турки Бобруйского района Ольге Дрыкиной вручили Благодарность от руководства отдела внутренних дел райисполкома. Дело в том, что она помогла пенсионерке.

Вручая женщине благодарность за активную жизненную позицию, майор милиции Виктор Румилов отметил, что своими грамотными действиями она и ее супруг предупредили непредсказуемый, возможно, трагический финал этой истории. Дело в том, что Дрыкины помогли старушке прикленных лет. В один из осенних дней женщина отошла от своего дома на три десятка километров и вышла к дому Дрыкиных, где ей неравнодушные супруги оказали помощь.

«Не оставшись равнодушными, безучастными к чужой проблеме, вы поддержали, спасли попавшего в беду человека. Пусть вас и вашу добропорядочную семью невзгоды всегда обходят стороной», — отметил Виктор Юрьевич.