Жители Великобритании протестуют против избрания премьером Трасс
9 0
Жители Великобритании активно протестуют возле резиденции премьер-министра в Лондоне. Они не согласны с избранием премьером Лиз Трасс и из-за возросшей цены на электроэнергию. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
Участников акции собралось около 100 человек. Протестующие выкрикивают лозунги. Остановили движение на центральной улице Уайтхолл. Основным требованием собравшихся является отмена повышения тарифов на электроэнергию.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Жители Великобритании протестуют против избрания премьером Трасс
-
В Беларуси намолочено 9 миллионов тонн зерна
-
Намолоты в Беларуси приближаются к отметке в 8,2 млн тонн
-
Bloomberg: энергетический кризис может стать причиной протестов в более сотни стран
-
Лукашенко — аграриям: не надо рвать когти ради 11 млн тонн зерна, важно еще заготовить качественные корма