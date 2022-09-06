Жители Великобритании протестуют против избрания премьером Трасс

Жители Великобритании активно протестуют возле резиденции премьер-министра в Лондоне. Они не согласны с избранием премьером Лиз Трасс и из-за возросшей цены на электроэнергию. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Участников акции собралось около 100 человек. Протестующие выкрикивают лозунги. Остановили движение на центральной улице Уайтхолл. Основным требованием собравшихся является отмена повышения тарифов на электроэнергию.