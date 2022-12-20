Жители Литвы, Латвии и Эстонии сокращают расходы на новогодние праздники — данные опросов

Жители Литвы, Латвии и Эстонии в нынешнем году собираются сократить расходы на новогодние праздники из-за текущей экономической ситуации. Об этом со ссылкой на результаты опросов сообщается в Telegram-канале информационного агентства Baltnews.

Так, по данным опроса банка Citadele, 52% жителей Эстонии ответили, что сократят расходы в период Рождества и Нового года. Каждый второй житель Латвии, согласно опросу Citadele, также надеется сократить расходы в этот праздничный период. Экономить планируют на подарках, декоре, праздничном освещении, угощениях.

Четверо из десяти литовцев потратят на зимние праздники меньше, чем прежде, свидетельствуют результаты опроса банка SEB.

Baltnews отмечает, что с начала 2022 года цены на потребительские товары выросли в Литве, Латвии и Эстонии более чем на 20%. Жители отчаянно экономят. В октябре в странах Балтии были зафиксированы рекордные для ЕС показатели годовой инфляции: 22,5% - в Эстонии, 22,2% - в Латвии и 22,1% - в Литве. Прибалтика переживает небывалый рост цен, которого не было с 1990-х годов.