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Происшествия

Жители Белыничского района похитили с предприятия электродвигатели, лом металла, зерно и около 40 кг мяса

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Жители Белыничского района похитили с предприятия электродвигатели, лом металла, зерно и около 40 кг мяса

В Белыничском районе злоумышленники проникли на территорию сельскохозяйственного предприятия и похитили имущество.

Как сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, подозреваемых задержали сторожа предприятия – они обратили внимание на двоих молодых мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения около полуночи ехали на мотоблоке, в грузовом отсеке которого везли похищенное.

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- Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия – цехов сельхозкооператива и прилегающей территории, откуда пропали два электродвигателя, лом металла, пищевые добавки для животных, зерно и около 40 кг мяса крупнорогатого скота. На окне, через которое злоумышленники проникли в убойный цех, специалист Белыничского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз изъял следы рук. При проверке установлено, что они оставлены 24-летним сельчанином, который является рабочим этого же сельхозпредприятия, - рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины и его 25-летнего безработного приятеля возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

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