Жителей и гостей города приглашают на мотобольный матч, который состоится на площади Ленина

Вчера, 26 декабря, на главной площади города около новогодней красавицы - елочки, прошел мотобольный матч Дедов Морозов «21:21».

«Людям это понравилось, смотрели с большим интересом. По многочисленным просьбам жителей и гостей города сегодня на площади Ленина состоится повторный мотобольный матч. Приглашаем всех желающих. Начало в 16:45», - рассказал Геннадий Грек, директор Бобруйской объединенной организационной структуры республиканского государственно-общественного объединения ДОСААФ.