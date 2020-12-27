Жителей и гостей города приглашают на мотобольный матч, который состоится на площади Ленина

Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: Александр Анташкевич
Вчера, 26 декабря, на главной площади города около новогодней красавицы - елочки, прошел мотобольный матч Дедов Морозов «21:21».
«Людям это понравилось, смотрели с большим интересом. По многочисленным просьбам жителей и гостей города сегодня на площади Ленина состоится повторный мотобольный матч. Приглашаем всех желающих. Начало в 16:45», - рассказал Геннадий Грек, директор Бобруйской объединенной организационной структуры республиканского государственно-общественного объединения ДОСААФ.
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