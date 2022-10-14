Житель Осиповичей осужден на 11 лет лишения свободы за порчу ж/д путей и приготовление к теракту

Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Осиповичей, которому инкриминированы участие в экстремистском формировании, приготовление к акту терроризма и умышленному приведению в негодность средств железнодорожного транспорта и сигнализации, совершенные в составе организованной группы.

Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый в январе 2022 года вошел в состав экстремистского формирования «BYPOL» / «мобилизационный план «Перамога» в целях совершения преступлений экстремистской направленности.

Он же феврале-марте 2022 года, храня у себя дома ранее приобретенные для хозяйственных нужд жидкости, являющиеся нефтепродуктами и их смесями, горючими и легковоспламеняющимися веществами, а также другие предметы, которые могли быть использованы при создании зажигательной смеси, спланировал самостоятельно изготовить «коктейль «Молотова» и применить его для поджога управляющего автоматического оборудования на участках Белорусской железной дороги с целью его разрушения либо повреждения.

В развитие событий осиповчанин со своего мобильного телефона направил в экстремистский Telegram-чат сообщения о готовности к совершению акта терроризма, через который получил подробные инструкции о конкретных участках БЖД, на которых необходимо воспрепятствовать движению железнодорожных составов путем поджога шкафов центральной сигнализации и блокировки.

Обвиняемый не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам: его задержали сотрудники правоохранительных органов.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда признала мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.361-1, ч.1 ст.13 и ч.3 ст.289, ч.1 ст.13 и ч.4 ст.309 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.