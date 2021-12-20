Житель Осиповичей хранил в гараже почти 300 литров спиртосодержащей жидкости

15 декабря сотрудниками отделения БЭП Осиповичского РОВД в гараже 59-летнего неработающего жителя Осиповичей обнаружена партия спиртосодержащей жидкости: всего 295 литров.

Владелец гаража пояснил правоохранителям, что 45 пластиковых бутылок по 5 литров, 3 канистры по 20 литров и 1 канистру объемом 10 литров с указанной жидкостью приобрел у незнакомого ему гражданина в Осиповичи для личного потребления.

Жидкость изъята. Проводится проверка. Материалы для дачи правовой оценки будут переданы в инспекцию Министерства по налогам и сборам.

Жителю Осиповичей грозит привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, принятыми сотрудниками ОВД Могилевской области мерами из незаконного оборота изъято 3300 литров фальсифицированной алкогольной продукции на общую сумму 79000 рублей, из которой 3 000 литров – спиртосодержащая жидкость на сумму 75400 рублей.

ОИОС по информации УБЭП УВД