Житель областного центра лишился банковской карты: незнакомцы сняли все деньги

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратился 46-летний инженер одного из предприятий города, который рассказал, что с его ранее забытой в банкомате по улице Краснозвездной банковской карты неизвестные похитили денежные средства.

Сотрудники отделения по борьбе с киберпреступностью Ленинского РОВД г. Могилева выяснили, что чужое платежное средство забрали 53-летний не работающий мужчина и его 50-летняя нигде не работающая, однако ранее уже судимая за различные преступления приятельница. Могилевчане стояли в очереди к банкомату следом за заявителем, и после, подойдя к устройству, чтобы снять свои денежные средства, местные жители обнаружили лежащую там без присмотра карту. Вместо того, чтобы окликнуть беспечного владельца или обратиться в ближайшее отделение банка за помощью, они забрали платежное средство себе, после чего отправились с ним по магазинам. Там мужчина и женщина рассчитывались за алкоголь и продукты питания, а когда на карте ничего не осталось, выбросили ее в урну на улице.

Сейчас в отношении фигурантов случившегося возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

Старший оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности Ленинского РОВД г. Могилева старший лейтенант милиции Павел Костинич также провел с заявителем профилактическую беседу, попросив быть бдительнее, а также напомнил гражданам: необходимо безопасно использовать банковские платежные средства, в частности, хранить карточку в безопасном месте и не передавать ее третьим лицам.

Никогда не сообщайте персональный идентификационный номер (пин-код) третьим людям и не храните его вместе с карточкой. Подключите услугу SMS-информирования, которая позволит контролировать состояние счета в режиме реального времени.

Если вы потеряли карточку или у вас возникли подозрения о несанкционированном использовании вашей карточки, немедленно сообщите об этом в банк и ваша карточка будет сразу же заблокирована. Распивая спиртные напитки в компании, следите за сохранностью ваших вещей, не оставляйте их без присмотра.

Официальный представитель

Ленинского РОВД г. Могилева

Елена Симонова