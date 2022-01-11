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Житель Могилевской области распространял в сети интимные фото и видео с детьми

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Житель Могилевской области распространял в сети интимные фото и видео с детьми

 Житель Могилевской области распространял в интернете интимные фото и видео с детьми. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Оперативники пресекли деятельность 33-летнего жителя Могилевской области, который распространял в интернете порноматериалы с малолетними детьми. Установлено, что мужчина знакомился в различных соцсетях с девочками 8-10 лет. Во время переписки выманивал их интимные фото и видеоизображения. Для этих целей он создавал фейковые детские страницы и входил в доверительные отношения.

Правоохранители продолжают работу по установлению пострадавших от его действий. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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