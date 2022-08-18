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Житель Могилевской области предстанет перед судом за организацию наркошопа

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Житель Могилевской области предстанет перед судом за организацию наркошопа

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Могилевской области, который обвиняется в организации и руководстве приобретением, хранением и перевозкой особо опасных наркотических средств, а также в незаконном сбыте особо опасных наркотических средств, совершенном группой лиц, повлекшем смерть трех человек в результате употребления, сообщает  служба информации областной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый организовал интернет-магазин, где занимался незаконным оборотом и сбытом особо опасных наркотических средств на территории Беларуси. Зная об опасности немедицинского потребления наркотиков, он руководил сбытом метадона троим жителям Солигорска, Гродно и Бобруйска, от употребления которого они умерли.

Дома у обвиняемого обнаружены и изъяты 87 пакетиков с расфасованным в них гашишем массой 86,03 г и 198 пакетиков с метадоном массой 196,042 г, а также деньги в сумме 5 тыс. евро и 210 тыс. российских рублей, ноутбук и мобильные телефоны с координатами тайников.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий обвиняемого.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Минской области.

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