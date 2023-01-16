Житель Могилевской области обворовывал урны для пожертвований в Бресте

В Бресте задержали серийного похитителя денег из урн для пожертвований на благотворительность, сообщает Telegram-канал МВД.

В милицию поступило сообщение от работников одного из продуктовых магазинов о том, что посетитель пытается украсть ящик с пожертвованиями. Прибывшие на место вызова сотрудники департамента охраны задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Могилевской области. В момент задержания в ящике было Br1,2 тыс.

Как оказалось, неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина приехал в Брест в поисках работы. Он снимал квартиру, не мог трудоустроиться и ходил по магазинам областного центра в поисках урн с деньгами, собранными на благотворительность. Уже известно о семи фактах подобных хищений на общую сумму около Br3 тыс. Деньги фигурант тратил на личные нужды, в том числе азартные игры.

Возбуждено уголовное дело за кражи. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.