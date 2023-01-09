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Происшествия

Житель Могилевской области брал предоплату за изготовление мебели и пропадал

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Житель Могилевской области брал предоплату за изготовление мебели и пропадал

Житель Могилевской области брал предоплату за услуги по изготовлению кухонной мебели, а после переставал выходить на связь. Из-за его действий пострадали восемь человек. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Все обратившиеся в Ленинское РУВД рассказали одинаковые истории: мужчина брал предоплату, а обещанную работу не выполнял.

Правоохранители установили, что 53-летний житель Могилевской области разместил объявление в интернете о своих услугах по изготовлению кухонной мебели. Клиентам он демонстрировал образцы шкафов, брал задаток и даже имитировал начало работы. Но дальше этого дело не шло. В итоге мужчина переставал отвечать на звонки и пропадал.

На данный момент сумма ущерба составляет около Br28 тыс. Кроме этого, устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.

По материалам belta.by.

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