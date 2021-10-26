Житель Минской области похитил у бобруйчанина 330 рублей под предлогом продажи игровой приставки

Оперативными сотрудниками УВД Бобруйского горисполкома раскрыто мошенничество в отношении бобруйчанина, который стал жертвой интернет-мошенника.

Как стало известно, 19-летний житель Минской области обманным путем, с использованием глобальной сети «Интернет» на одной из торговых площадок под предлогом продажи игровой приставки «Sony Playstation 4» завладел 330 рублями у местного жителя, получив данные его банковской карты. К слову, ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления подобного рода.

Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленника, возбуждено уголовное дело.

Время от времени, граждане попадаются на уловки интернет-мошенников из-за своей излишней доверчивости и наивности. Запомните! Нельзя давать данные своей банковской карты никому. Берегите себя и свои деньги!

ГИОС УВД Бобруйского горисполкома