Житель Кричева убил жену во время ссоры

Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Кричеве.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, поздно вечером 2 августа 47-летний мужчина, находясь по месту жительства, распивал алкоголь в компании знакомых и супруги.

- Во время возникшей на почве ревности ссоры с женой хозяин дома схватил кухонный нож и ударил им несколько раз женщину. От полученных ранений она скончалась на месте. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила старшая дочь убитой, которая рассказала, что папа зарезал маму. Сотрудники милиции оперативно задержали мужчину, - рассказала Татьяна Старосотникова.

По результатам медицинского освидетельствования подозреваемого концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 1,5 промилле.

Действия 47-летнего жителя Кричева квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью. Он заключен под стражу.

Мужчина ранее неоднократно судим. Окончательная правовая оценка его противоправным действиям будет дана по результатам расследования.

mogilevnews.by