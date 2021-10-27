Житель Краснополья вовлекал несовершеннолетних в занятие проституцией. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об организации и использовании для занятия проституцией заведомо несовершеннолетних.

По данным следствия, 21-летний житель городского поселка Краснополье приехал из районного центра к своему приятелю в Могилев в мае текущего года. Погостив у него около двух месяцев, он познакомился с девушками, которые заходили к ним в гости.

В один из дней молодой мужчина рассказал двум 14-летним гостьям о возможности заработать деньги. Увидев, что они заинтересовались, он показал им лист с расценками. После непродолжительных уговоров девушки согласились на все предложенные условия. В последующем мужчина создал в социальной сети фейковую страницу, на которой общался с клиентами.

Его предпринимательская деятельность была непродолжительной, так как спустя две недели девушки отказались с ним сотрудничать: практически весь заработок он забирал себе. Установлено, что с одной из девушек мужчина вступал в половую связь.

Действия фигуранта квалифицированы по ч.1 ст.168 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и по ч.2 ст.171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.